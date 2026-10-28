Luciana Fuster se aleja de Jessica Newton y anuncia grandes cambios en el Miss Grand Perú con potente mensaje: "Ahora yo soy la directora" ¿Le respondió? Luciana Fuster habló por primera vez como directora del Miss Grand Perú y anunció algunos drásticos cambios en el concurso de belleza, marcando gran distancia con Jessica Newton.

Luciana Fuster aseguró que habrá concurso para elegir a la representante de Perú en el Miss Grand International. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Luciana Fuster aseguró que habrá concurso para elegir a la representante de Perú en el Miss Grand International. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Luciana Fuster sorprendió al pronunciarse por primera vez sobre su nombramiento como nueva directora del Miss Grand Perú, franquicia que anteriormente estuvo a cargo de Jessica Newton. La modelo nacional expresó su emoción por esta nueva etapa profesional y adelantó que implementará cambios en el proceso de selección de la candidata que representará al país en la competencia internacional.

Durante una transmisión en vivo, la influencer contó que la publicación oficial de su nuevo cargo la tomó por sorpresa mientras realizaba gestiones bancarias y administrativas relacionadas con la franquicia. Aunque ya conocía la noticia, verla anunciada públicamente le hizo dimensionar la responsabilidad que asumirá. "Estoy demasiado feliz con el respaldo, con el apoyo, ahora sí ya soy la directora", manifestó, en medio de las expectativas por el rumbo que tomará el certamen tras la salida de su antecesora de esa dirección.

¿Cuál sería el gran cambio que haría Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú?

Uno de los principales cambios anunciados por Luciana Fuster está relacionado con la elección de la próxima representante peruana. La modelo adelantó que organizará un concurso y descartó recurrir a las designaciones directas, conocidas popularmente como elecciones a dedo. De esta manera, la nueva directora busca que las candidatas compitan por la oportunidad de representar al Perúen el Miss Grand International.

La exreina de belleza también pidió tranquilidad y respeto hacia las participantes que formen parte del proceso de selección. "Les pido calma, apoyo y respeto con las chicas porque finalmente van a competir para la misma finalidad que es representar a Perú", expresó durante su transmisión en vivo.

Sus declaraciones marcaron una de las primeras señales de cómo pretende conducir la franquicia nacional. Sin embargo, hasta lo señalado en la transmisión, no se detallaron las bases del concurso, las fechas de inscripción ni los criterios específicos que se utilizarán para elegir a la ganadora.

¿Qué dijo Jessica Newton tras no continuar al frente del Miss Grand Perú?

La designación de Luciana Fuster también puso el foco en Jessica Newton, quien anteriormente estuvo vinculada a la dirección de la franquicia peruana. El anuncio oficial confirmó un cambio en el liderazgo del Miss Grand Perú, aunque no se han establecido públicamente las razones específicas detrás de la transición.

Por su parte, Newton compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente, acompañada de la frase: "Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz". La publicación generó preguntas entre sus seguidores sobre su situación tras el nombramiento de Fuster y su experiencia al frente de la organización.

Una usuaria comentó: "No fuiste feliz con la franquicia del Miss Grand y su presidente Nawat". Ante esta interpretación, la organizadora respondió: "Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz".