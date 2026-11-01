Isabella Ladera recibe fuertes críticas tras hacer llorar a su hija por un trend: "Rompes la confianza ciega que tiene en ti" La influencer venezolana Isabella Ladera generó controversia en redes al compartir un trend. Numerosos usuarios criticaron sus acciones tras ver llorar a su hija, mientras que otros la defendieron.

La influencer venezolana Isabella Ladera volvió a convertirse en tema de polémica en redes sociales luego de publicar un video junto a su hija Mía, fruto de su anterior relación con Isander Pérez. Lo que comenzó como la grabación de un trend terminó provocando una ola de comentarios divididos entre quienes cuestionaron su comportamiento y quienes consideraron que la reacción de los usuarios fue desproporcionada.

Las imágenes fueron compartidas por un creador de contenido llamado Oswaldo Villalobos y generaron un intenso debate. Mientras algunos internautas expresaron preocupación por el episodio, otros defendieron a la modelo, quien es pareja del peruano Hugo García, el padre de su bebé nacido en julio de 2026.

Polémica en torno a Isabella Ladera por trend con su hija

Según se observa en el video, Isabella participaba en un trend que consiste en simular que se cerrará una puerta cuando un niño corre hacia ella tras llamarle. Sin embargo, la situación no salió como esperaba y la pequeña terminó en el suelo entre lágrimas mientras la influencer, riéndose, la levantaba.

Las imágenes despertaron una fuerte discusión en redes. Gran parte de los mensajes estuvieron dirigidos a cuestionar la broma y la reacción de la influencer.

Comentarios como “Qué juego tan mediocre e innecesario”, “¿Cómo juegan esas cosas con los niños? Ellos son tan inocentes que a todo dicen sí, hasta que pasan estas cosas y dañan la confianza”, “Eso no se publica ni se le hace a sus hijos por likes”, “La niña llora y ella se ríe, la verdad está muy mal. Yo nunca me burlaría del llanto de mis hijos” y “Y así, señores, es como rompes la confianza ciega que tus hijos tienen en ti” apuntaron directamente contra la modelo. Algunos usuarios incluso señalaron que, según lo observado en el clip, la menor podría haberse golpeado las rodillas tras la caída.

Usuarios defienden a Isabella Ladera

Aunque fueron menos numerosos, también aparecieron palabras de apoyo hacia Ladera. Quienes salieron en su defensa sostuvieron que la polémica estuvo influenciada por la imagen pública de Isabella y no necesariamente por la situación con su hija.

“He visto este mismo trend 500 veces de personas diferentes, pero como lo hizo Isabella, ya ahí la gente la quiere funar”, “Qué casualidad que el criterio de lo que es peligroso dependa tanto de quién les caiga mal. La selectividad de la indignación es fascinante, realmente tienen que evaluar su vida”, “Que a ti no te guste una broma no significa que automáticamente sea maltrato infantil. A veces el problema no es lo que pasa en el video, sino la necesidad de algunos de dramatizarlo todo” y “La gente sí es dramática” se lee en la publicación del creador de contenido.

Hasta el momento, ni Isabella Ladera ni el padre de Mía, Isander Pérez, se han pronunciado públicamente sobre las críticas.