En 1826, cabras de Asia llegaron a Argentina: 200 años después, su fibra de lujo conecta la Patagonia con la industria textil mundial El éxito de la fibra patagónica se atribuye a cruzas estratégicas. Desde 1998, pequeños productores colaboran en un programa que optimiza la calidad y el acceso a mercados internacionales.

En 1826, Argentina inició la introducción de cabras de Angora bajo Bernardino Rivadavia, marcando el inicio de una industria textil en la Patagonia. Esta variedad es clave para el mohair, fibra apreciada en la moda. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

En 1826, Argentina inició la introducción de cabras de Angora bajo Bernardino Rivadavia, marcando el inicio de una industria textil en la Patagonia. Esta variedad es clave para el mohair, fibra apreciada en la moda. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

En 1826, bajo la gestión de Bernardino Rivadavia, Argentina incorporó un lote de cabras de Angora, variedad de origen asiático famosa por generar mohair, insumo clave para la confección textil de alta gama. Tras dos siglos, ese hito representa el punto de partida de un rubro afincado en la Patagonia, de acuerdo con un análisis historiográfico divulgado por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La integración al comercio global posee un sustento manufacturero: "El procesamiento se concentra en el polo textil de Trelew, Chubut, desde donde se exportan distintas presentaciones del producto", detalla una investigación del INTA lanzada en 2025. El informe resalta que, durante 2023, la nación sudamericana aportó 365 toneladas frente al total global de 4.570, volumen que refleja el peso técnico del territorio dentro de este nicho exclusivo.

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¿Cómo llegaron las cabras de Angora a Argentina en 1826 y por qué prosperaron en la Patagonia?

Un estudio publicado en 2018 por los investigadores Joaquín Mueller, Héctor Taddeo, María Isabel Abad y Silvia Debenedetti documenta la introducción de 30 ejemplares de Angora y seis del Tíbet promovida por Bernardino Rivadavia. Aunque el origen asiático de la raza es indudable, los autores aclaran que los animales pudieron provenir directamente del Imperio otomano o de planteles adaptados en Francia. "El origen asiático de la raza no permite afirmar que el traslado de 1826 partió directamente de Asia", señala el trabajo científico difundido en la revista RIA.

Tras desembarcar, los primeros caprinos habitaron las tierras de los Padres en Chacarita para asentarse luego en el establecimiento Rincón de San Ginés, en Mercedes. La contienda bélica de aquel período provocó mermas significativas en la población inicial, lo que postergó la colonización del sur. El crecimiento en el territorio patagónico ocurrió en etapas posteriores, destacándose en 1920 un núcleo genético clave en Llamuco que impulsó la expansión ganadera hacia Río Negro y Chubut.

El clima árido del sur argentino benefició la supervivencia de esta variedad, caracterizada por una pronunciada sensibilidad a los ambientes húmedos. El éxito del proceso productivo se consolidó mediante cruzas estratégicas con rebaños locales, selección artificial y esquemas de pastoreo adaptados al terreno. En el territorio neuquino, el manejo pecuario aún conserva la veranada e invernada, un sistema de trashumancia que desplaza al ganado entre áreas altas en verano y campos bajos en invierno.

¿Cómo se transforma el mohair patagónico en un insumo clave para la moda global?

El mohair destaca como una fibra natural obtenida del pelo de cabra Angora, valorada en la industria textil por sus propiedades de brillo, suavidad y resistencia. Un estudio del INTA en 2025 confirma que los ejemplares jóvenes, denominados Kid, producen diámetros más finos que los especímenes adultos, lo cual eleva el valor comercial según la longitud y el tipo de vellón.

Para reunir volúmenes exportables, los pequeños productores entregan sus cosechas a centros de acopio y cooperativas del Programa Mohair, esquema activo desde 1998. En estos lugares se realiza el acondicionamiento, la toma de muestras de laboratorio y la preparación de lotes homogéneos, estrategia que optimiza el acceso a subastas públicas con compradores nacionales e internacionales.

Los envíos al extranjero abarcan material peinado, lavado o en bruto, procesados principalmente en el polo industrial de Trelew. Asimismo, surgen iniciativas directas desde el ámbito rural; por caso, en 2022 la Municipalidad de Zapala registró el despacho de 4.300 kilos a Sudáfrica, provenientes de 70 familias neuquinas agrupadas bajo estrictos protocolos de clasificación.