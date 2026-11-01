Hasta 12 horas sin agua en seis distritos de Lima: Sedapal anuncia corte del servicio para este lunes 2 de noviembre
La suspensión del servicio se iniciará a las 7:00 a. m. y puede extenderse hasta las 11:50 p. m. en algunas áreas. Los usuarios deben revisar el cronograma de cortes.
Los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución dejarán temporalmente sin agua potable a sectores de seis distritos de Lima Metropolitana este lunes 2 de noviembre. La suspensión del servicio estará a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que estableció diferentes horarios según las zonas comprendidas en su programación.
La interrupción alcanzará a urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y otras localidades de Ate, Pachacámac, Carabayllo, Puente Piedra y La Molina. Los cortes comenzarán desde las 7:00 a. m. y, en algunos sectores, se extenderán hasta las 11:50 p. m., por lo que los usuarios deberán revisar si sus domicilios están incluidos en el cronograma.
Corte de agua en Lima este lunes 2 de noviembre: horarios y zonas afectadas por distrito
Sedapal detalló los sectores que tendrán una interrupción temporal del abastecimiento, así como los horarios previstos para cada intervención. La programación contempla suspensiones de entre 8 y casi 12 horas, dependiendo de la ubicación.
Ate
- Horario de corte: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Huaycán Zona T; UCV 171B, 171C, 172, 173, 130B, 208 y 209.
Pachacámac
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Nueva Gales, A. H. Paul Poblet, A. H. Portada de Manchay II Ampliación - Sector San Pablo Mirador, A. H. Portada de Manchay III, Asociación de Vivienda Franja Comercial Santa Catherine y A. H. San Pablo Mirador.
Carabayllo
- Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Habilitación Urbana Boulevard de San Antonio de Carabayllo, urbanizaciones Alameda de San Juan, Residencial San Antonio y San Antonio de Carabayllo, además de San Antonio de Carabayllo 2, 3, 4, 5 y 7.
Puente Piedra
- Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Participación Puente Pedrina, A. H. Ramiro Prialé, A. H. Señor de los Milagros, Asociación de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada, Asociación de Propietarios Lotización Chillón, Asociación de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6, Asociación Lotización Semirústica Chillón y Asociación Parcela Semirústica Residencial La Ensenada.
La Molina
- Horario de corte: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- Zonas afectadas: urbanizaciones Portada del Sol de La Molina I y II etapa, Los Girasoles de La Molina y Los Robles. También figura la cobertura R-8E.