Mondonguito logra mejora tras fuerte infección, pero su hija hace triste anuncio: "Al salir tendrá que estar con respirador" La salud de Mondonguito muestra un progreso tras semanas de preocupación. Sin embargo, la hija del humorista confirmó que la situación sigue siendo delicada y que no volverá a trabajar.

La salud de Mondonguito ofrece una señal de esperanza luego de semanas marcadas por la preocupación de familiares, colegas y fans. Su hija, Patricia Zubiate, confirmó que la grave infección que complicó el estado del humorista logró ser controlada, aunque el panorama sigue siendo delicado debido a las secuelas que la fibrosis ha dejado en sus pulmones.

Pese a esta evolución favorable, la familia recibió una noticia que cambiaría por completo la rutina del popular cómico ambulante, cuyo nombre real es José Lorenzo Zubiate Zegarra. Según explicó, los médicos prevén que necesitará asistencia respiratoria incluso después de abandonar el hospital, una situación que también afectará su futuro laboral.

Mondonguito dependerá de respirador artificial pese a mejora

Patricia Zubiate brindó detalles sobre la recuperación de su padre y señaló que, aunque la infección fue controlada, aún queda un largo proceso por delante. "La fuerte infección que mi papá tenía ha sido controlada gracias a Dios y hay una pequeña recuperación en su salud. Sin embargo, él se mantiene con el respirador porque está débil y la fibrosis ha afectado sus pulmones", comentó, de acuerdo con Trome.

Además, indicó que los médicos esperan observar cómo responde durante las próximas semanas antes de tomar nuevas decisiones sobre su tratamiento. Fue entonces cuando manifestó que el artista deberá depender de ventilación mecánica. "El médico nos ha dicho que debemos de esperar un par de semanas más para ver cómo avanza, pero ya me dijo que al salir tendrá que estar con respirador sí o sí", reveló.

La hija de Mondonguito también reconoció que el estado de salud del humorista impediría que retome las presentaciones que realizaba en parques y plazas, actividad con la que permanecía en contacto directo con el público. "Ya no podrá regresar a trabajar como lo estaba haciendo, su salud es primero y se encuentra muy afectada", sostuvo.

En medio de este difícil momento, Patricia destacó el respaldo que viene recibiendo la familia. "Ahora está también agradecido porque sus amigos artistas se han unido para realizar una actividad pro fondos que nos ayudará a solventar todos los gastos que tenemos y se nos presentarán", expresó.

Como parte de esta iniciativa solidaria, diversas figuras del espectáculo y del humor nacional participarán en una actividad benéfica denominada ‘La Pollada Teletón’, organizada para apoyar económicamente al artista durante su proceso de recuperación.