¡Al mismo estilo del K-pop! La Bella Luz sorprende al anunciar imponente escenario al estilo BTS para celebrar su 32 aniversario 'La Bella Luz' presentó el diseño del escenario para su aniversario número 32 y generó comparaciones con el montaje de BTS en Lima. Asimismo, el popular 'Senderito' reveló que asistió al concierto para buscar ideas de producción.

'La Bella Luz' sorprendió a sus seguidores al anunciar el escenario que utilizará para celebrar sus 32 años de trayectoria musical. El diseño, difundido en las redes sociales de la agrupación de cumbia, generó comentarios por su parecido con la estructura que utilizó BTS durante sus presentaciones en el Estadio San Marcos. La propuesta contempla una plataforma central con pasarelas que se extienden hacia diferentes sectores del público.

El aniversario del conjunto musical se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, ubicado en el distrito de Los Olivos, con ingreso gratuito. La celebración contará también con la participación de 'Los Caribeños', 'Hay Peligro' y 'El Lobo', entre otros artistas invitados. La controversia por el escenario coincidió con la reciente visita de Óscar Junior Custodio a uno de los conciertos de la banda surcoreana, donde buscó observar detalles técnicos y propuestas que pudieran servirle para los próximos espectáculos de su orquesta.

¿'Senderito' se inspiró en el concierto de BTS para el próximo show de 'La Bella Luz'?

La asistencia de Custodio al concierto de la banda surcoreana llamó la atención de sus seguidores, especialmente después de que la agrupación de cumbia difundiera el plano del escenario para su próximo aniversario. El cantante explicó para una entrevista de 'Radio Nueva Q', que acudió al Estadio San Marcos acompañado de su equipo de producción para conocer de cerca el despliegue técnico y la organización de un espectáculo internacional de gran magnitud.

“Es la primera vez que voy a un concierto de un internacional. No soy muy peculiar de ir”, comentó el líder de la agrupación. Además, precisó que su visita tenía un propósito relacionado con el crecimiento de sus propios shows: “Voy a ir con mi gente de producción para ver qué ideas sacamos. La verdad es que admiro mucho su trabajo. Creo que han traído 120 contenedores y para mí me parece espectacular”.

La Bella Luz sorprende con el despliegue técnico del escenario de su próximo concierto. Composición LR. Instagram

Así es el escenario de 'La Bella Luz' para su 32 aniversario en Los Olivos

El croquis publicado por el conjunto musical muestra una plataforma central conectada con pasarelas que se proyectan hacia distintas áreas, una distribución que motivó las comparaciones con el montaje de BTS en el Estadio San Marcos. El plano también identifica espacios diferenciados para los asistentes, entre ellos una zona VIP junto al sector central y palco.

La celebración por los 32 años de la agrupación está programada para el sábado 28 de noviembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, en Los Olivos. El ingreso será gratuito y el espectáculo reunirá al conjunto ahora liderado por Óscar Junior Custodio con otras agrupaciones musicales, como 'Los Caribeños', 'Hay Peligro' y 'El Lobo'. La propuesta busca congregar al público en una jornada dedicada a la música tropical.