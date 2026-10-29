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Dayanita confiesa que extraña los besos de Christian Domínguez y lanza advertencia a Karla Tarazona

La actriz cómica Dayanita volvió a referirse a los intensos besos que se da con Christian Domínguez en el programa 'Chapa tu money'.

Dayanita fue entrevistada en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.
Dayanita fue entrevistada en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.
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Dayanita y Christian Domínguez han protagonizado escenas intensas en el programa 'Chapa tu Money' (CTM), donde sus besos no han pasado desapercibidos. La actriz cómica se refirió a la cercanía que mantiene con el cantante, a quien llenó de halagos, y aprovechó para enviarle un peculiar mensaje a Karla Tarazona.

En una entrevista con 'América Hoy', la humorista contó que se lleva muy bien con el líder de la Gran Orquesta Internacional, a quien considera un buen amigo y compañero de trabajo.

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Dayanita confiesa que extraña sus besos con Christian Domínguez en CTM

Dayanita no escatimó en elogios hacia Christian Domínguez, con quien comparte divertidos momentos en el programa 'Chapa tu Money' (CTM). Aunque reconoció que el cantante le parece atractivo, dejó claro que sabe respetar su relación con Karla Tarazona.

"Mi gran amigo, compañero del alma, compañero de trabajo. Siempre respeto los códigos, soy una chica de mantenerme al margen, pero igual Christian es lindo, pero hay que tener códigos", expresó entre risas.

La humorista también comentó cómo le va al lado del líder de la Gran Orquesta Internacional durante las presentaciones, sobre todo cuando las coreografías incluyen cargadas. Fiel a su estilo, aprovechó la ocasión para soltar un comentario pícaro sobre el desempeño del cumbiambero. "Carga bien, en el baile carga muy bien, tiene buena resistencia", dijo entre risas.

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Dayanita a Karla Tarazona por sus besos con Domínguez: "Somos hombres"

Dayanita aprovechó su entrevista con 'América Hoy' para enviarle un mensaje a Karla Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez. La actriz cómica bromeó sobre los besos que comparte con el cantante durante sus presentaciones y le pidió a la conductora que no se moleste por la confianza que existe entre ambos. "Karlita, no te vayas a poner celosa, somos hombres, relájate", comentó entre risas.

La influencer también negó sentirse incómoda por la cercanía física que mantiene con el líder de la Gran Orquesta Internacional durante los shows. Según explicó, ambos se entienden bien sobre el escenario, aunque dejó claro que no pretende sobrepasar los límites de su amistad.

"No, para nada, si somos hombres... Hacemos buena conexión, hacemos buena química en el show, pero ahí vamos. Christian es lindo, pero respeto códigos", manifestó.

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