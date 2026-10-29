Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima en el Alberto Gallardo y vuelve a ser líder del Torneo Clausura

Hay partidos que se juegan con la cabeza, pero los clásicos se ganan con el corazón. El Alberto Gallardo no era un estadio de fútbol; era un volcán en erupción junto a un mar de banderas celestes que flameaban al ritmo del bombo y trompetas que se confundían con el aliento incesante. No cabía un alma más. El fuerte del Rímac estaba listo para la guerra y la punta del Torneo Clausura era el premio. Sporting Cristal y Alianza Lima luchaban golpe a golpe por la cima del campeonato.

El inicio fue un torbellino de emociones. No terminábamos de acomodarnos cuando la bendita pelota parada desató la primera locura. Tiro de esquina, balón al área y ahí, con el olfato del que sabe lo que valen estos partidos, Luis Iberico (5’) aprovechó un pivoteo para meter el frentazo. Pero el fútbol es caprichoso y el rival también juega. Alianza reaccionó, fue masticando el partido y dio un golpe doble. Jairo Vélez (24’) puso el empate tras un rebote y, luego, Eryc Castillo (42’) silenció el templo celeste. El partido se puso 1-2 abajo. El fantasma de la frustración rondaba, pero este equipo tiene una mística que no se compra en ningún lado.

Cuando la primera mitad agonizaba y el panorama era gris, apareció el hombre de jerarquía. Hernán Barcos (45’+1) demostró su vigencia y profesionalismo; metió un cabezazo salvador para poner el 2-2. El experimentado delantero gritó el gol con rabia, cumpliendo de forma implacable con la ‘ley del ex’, celebró con su esposa e hizo el tradicional gesto de pirata con la mano en el ojo. Ese gol fue una inyección de vida.

El segundo tiempo fue una batalla campal. Cada pelota se disputaba como si fuera la última. El partido se volvió trabado, luchado, con los dientes afilados y el alma en vilo. Los minutos pasaban y el reloj era el peor enemigo de ambos equipos. El empate no le servía a ninguno. Pero a Cristal nunca, jamás, hay que darlo por muerto.

El partido jugaba su tiempo agregado y apareció el momento donde los hombres se convierten en leyendas. Juan Manuel Cuesta fue a pelear una pelota imposible contra Renzo Garcés. Pura garra, barrio, rebeldía, fuerza, amor propio y bastante empuje de la tribuna. Eso le dio una energía que parecía extinguida. El extremo colombiano sacó el centro... González la bajó para Michael Hoyos, quien remató suave. Yoshimar Yotún recogió el esférico, pero no pudo en el mano a mano frente a Alejandro Duarte. Sin embargo, el balón quedó ahí, rebotando. El ‘Santi’ González (90’+2) apareció en el momento preciso para meter un fierrazo y hacer explotar una furia de abrazos, lágrimas y gritos de desahogo. Los hinchas se trepaban a las mallas, los jugadores se fundían en un solo grito y las tribunas desataban el cántico más hermoso: “¡Y ya lo veeeee, y ya lo veeeee... es el Cristal que quiero ver...!”. Cristal aseguró el triunfo, vuelve a ser líder (28 puntos) y sueña con el título del Clausura. Le restan tres finales y no vale bajar la guardia.