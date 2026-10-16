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Ana Paula Consorte pasa terrible momento en casa, embarazada y sin Paolo Guerrero: “Sigo nerviosa”

La modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien está esperando a su cuarto hijo a sus 34 años, compartió imágenes del incidente que vivió dentro de su vivienda.

Ana Paula Consorte es madre de cuatro hijos, tres de ellos de Paolo Guerrero. Foto: Composición LR/Instagram.
Ana Paula Consorte es madre de cuatro hijos, tres de ellos de Paolo Guerrero. Foto: Composición LR/Instagram.
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Ana Paula Consorte encendió las alertas entre sus seguidores al revelar el inesperado incidente que vivió en su hogar. La modelo brasileña, de 34 años y embarazada por cuarta vez, compartió su preocupación en redes sociales luego de encontrarse con una escena que la dejó intranquila, especialmente por la ausencia de Paolo Guerrero.

La figura pública recurrió a sus historias de Instagram para mostrar una ventana de su vivienda con el vidrio destrozado. La situación le generó inquietud y la llevó a preguntarse si lo sucedido podía ser una señal de mal augurio. Incluso, decidió consultar a sus seguidores qué pensarían ellos si atravesaran una experiencia similar.

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Ana Paula Consorte vive fuerte incidente dentro de su casa

Ana Paula Consorte pasó un momento de tensión al volver a su vivienda y descubrir que una de las ventanas había quedado completamente rota. La pareja de Paolo Guerrero no ocultó su preocupación ante lo ocurrido y decidió mostrarles a sus seguidores la inesperada escena que encontró al llegar.

"Acabo de llegar a casa y mi ventana se rompió por completo. Sinceramente, no le veo nada de positivo, sigo nerviosa hasta ahora", escribió la bailarina brasileña en una historia de Instagram, donde acompañó su mensaje con una fotografía de los daños.

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Ana Paula Consorte consulta a sus seguidores tras el incidente en su vivienda

La pareja de Paolo Guerrero no solo expuso lo ocurrido en su hogar, sino que también recurrió a su comunidad virtual para conocer cómo reaccionarían ante una situación similar. La modelo brasileña abrió el debate en Instagram y preguntó si considerarían este tipo de sucesos como una señal favorable o algo negativo.

"Cuando se rompe un vidrio en su casa, ¿ustedes lo ven como algo positivo o negativo?", escribió Ana Paula Consorte en sus historias. Su interrogante evidenció que seguía intranquila por lo sucedido y quería saber qué significado le daban sus seguidores a este inesperado episodio.

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