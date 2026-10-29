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Espectáculos

Youtuber Cholo Soy impacta al pedir dinero a sus fans tras quedarse sin ahorros al ser víctima de robo: “Me quedé sin un sol”

¡Al mismo estilo que Brando Gallesi! El comediante peruano pidió apoyo económico a sus fans tras ser víctima de robo y hackeo, quedándose sin ahorros y con sus plataformas desmonetizadas.

Johnny Zare, conocido como Cholo Soy, anunció en Instagram que recuperó su canal de YouTube, pero no puede generar ingresos. Foto: Instagram
Johnny Zare, conocido como Cholo Soy, anunció en Instagram que recuperó su canal de YouTube, pero no puede generar ingresos. Foto: Instagram
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Johnny Zare es un popular creador de contenido, actor de stand-up y youtuber peruano. Es mejor conocido por su nombre artístico de Cholo Soy y ha llevado su comedia a unipersonales como 'Modo difícil' y 'Cholo show' en distintos espacios culturales y clubes de Lima, además de participar en proyectos de cine peruano como la película 'Alfa y Bravo'. Tras ganarse un nombre en el mundo artístico, ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su vida.

El último miércoles 28 de octubre, Cholo Soy sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue víctima de robo, por lo que se quedó sin ahorros. No solo eso, también sufrió el hackeo de sus principales plataformas. A pesar de recuperarlas, ya no monetizan.

“Me robaron todo mi dinero. Sufrí un robo hace unas semanas y me quedé sin un sol. Para mi muy mala suerte también me hackearon mi canal de YouTube y página de Facebook (mis únicas fuentes de ingreso). Pude recuperar YouTube, pero ya no monetiza”, manifestó Zare en su cuenta de Instagram.

Cholo Soy realizará un show en Barranco, donde compartirá detalles sobre su experiencia reciente y cómo superará esta adversidad.

Cholo Soy realizará un show en Barranco, donde compartirá detalles sobre su experiencia reciente y cómo superará esta adversidad. Foto: Instagram

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lr.pe

Cholo Soy perdió sus ahorros tras robo

Johnny Zare, quien desde los 15 años se ganaba la vida rapeando en los microbuses de Trujillo, contó que este año se dedicó de lleno a ser comediante de stand-up, por lo que se tuvo que alejar de los streaming en YouTube, marcas y otros. Es decir, dejó de facturar como influencer.

“Ese sacrificio sirvió para crear 'Modo difícil' y 'Cholo show', dos grandes proyectos que me hicieron sentir vivo como artista. Lamentablemente me robaron el dinero de los shows. Tenía planeado cerrar el año volviendo al streaming en YouTube, nuevo contenido, con una visión más clara como artista después de todo un año enfocadísimo en los shows”, expresó Cholo Soy, quien compartió su QR de Yape para que sus seguidores lo puedan ayudar con pequeños aportes.

Finalmente, Cholo Soy publicó un número telefónico para que las marcas y las empresas se puedan comunicar con él para cualquier tipo de colaboración e invitó al público a su próximo show, donde contará cómo sucedió dicho robo. El espectáculo está programado para el próximo 12 de noviembre en Barranco.

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