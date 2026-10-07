Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

Ana Paula Consorte habló sobre el embarazo que espera junto a Paolo Guerrero y contó cómo recibieron la noticia en su familia. La modelo brasileña también reveló si la llegada de su tercer bebé fue algo que habían decidido previamente con el futbolista.

Durante una entrevista con 'América Hoy', la influencer recordó que ambos ya habían conversado en otras ocasiones sobre la posibilidad de tener otro hijo. Esta vez, explicó cómo surgió el embarazo y qué significa para ellos comenzar nuevamente esta etapa como padres.

Ana Paula Consorte cuenta que su bebé con Paolo Guerrero fue planeado

Ana Paula Consorte señaló que la llegada de su tercer hijo junto a Paolo Guerrero era algo que ambos habían considerado. La modelo comentó que ya habían hablado de tener otro bebé y que la noticia fue recibida con mucha alegría por sus seres queridos.

"No es ninguna novedad para nadie que nosotros queríamos tener otro hijo. Siempre que nos preguntaron, lo dejamos muy claro. Y estamos todos muy, muy, muy felices, de verdad, por la llegada de este bebé", afirmó la brasileña.

Ana Paula Consorte niega que lleve una mala relación con Doña Peta

Ana Paula Consorte también fue consultada por los comentarios sobre un supuesto distanciamiento con Doña Peta, madre de Paolo Guerrero. La modelo negó que exista algún problema entre ambas y aseguró que mantienen un buen vínculo.

"Creo que cada persona tiene su propia manera de expresar su felicidad y yo veo que mi suegra está superfeliz. Por eso hablo del tema. Yo no veo ningún problema en eso. La quiero muchísimo, nos llevamos muy bien y tenemos una buena relación. Así que, de mi parte, todo perfecto", afirmó.

La influencer consideró que algunas personas buscan generar conflictos donde no los hay y dejó claro que prefiere mantenerse alejada de esas versiones. "A veces las personas intentan crear situaciones donde no existen. Ahora mi prioridad es mi bebé y mi embarazo. Estoy tranquila, en paz y concentrada en mí misma", señaló para 'América Hoy'.