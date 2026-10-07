Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

La modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien espera su tercer hijo con Paolo Guerrero, habló en exclusiva con el programa 'América hoy'.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tendrán a su tercer hijo. Foto: Composición LR/Instagram.
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tendrán a su tercer hijo. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Ana Paula Consorte habló sobre el embarazo que espera junto a Paolo Guerrero y contó cómo recibieron la noticia en su familia. La modelo brasileña también reveló si la llegada de su tercer bebé fue algo que habían decidido previamente con el futbolista.

Durante una entrevista con 'América Hoy', la influencer recordó que ambos ya habían conversado en otras ocasiones sobre la posibilidad de tener otro hijo. Esta vez, explicó cómo surgió el embarazo y qué significa para ellos comenzar nuevamente esta etapa como padres.

Puedes ver

Ana Paula Consorte desmiente a Doña Peta tras revelaciones sobre su embarazo y deja fuerte mensaje: "Tú sabes más que yo"

lr.pe

Ana Paula Consorte cuenta que su bebé con Paolo Guerrero fue planeado

Ana Paula Consorte señaló que la llegada de su tercer hijo junto a Paolo Guerrero era algo que ambos habían considerado. La modelo comentó que ya habían hablado de tener otro bebé y que la noticia fue recibida con mucha alegría por sus seres queridos.

"No es ninguna novedad para nadie que nosotros queríamos tener otro hijo. Siempre que nos preguntaron, lo dejamos muy claro. Y estamos todos muy, muy, muy felices, de verdad, por la llegada de este bebé", afirmó la brasileña.

Puedes ver

Doña Peta responde fuerte sobre relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “El que se quiere casar, se casa”

lr.pe

Ana Paula Consorte niega que lleve una mala relación con Doña Peta

Ana Paula Consorte también fue consultada por los comentarios sobre un supuesto distanciamiento con Doña Peta, madre de Paolo Guerrero. La modelo negó que exista algún problema entre ambas y aseguró que mantienen un buen vínculo.

"Creo que cada persona tiene su propia manera de expresar su felicidad y yo veo que mi suegra está superfeliz. Por eso hablo del tema. Yo no veo ningún problema en eso. La quiero muchísimo, nos llevamos muy bien y tenemos una buena relación. Así que, de mi parte, todo perfecto", afirmó.

La influencer consideró que algunas personas buscan generar conflictos donde no los hay y dejó claro que prefiere mantenerse alejada de esas versiones. "A veces las personas intentan crear situaciones donde no existen. Ahora mi prioridad es mi bebé y mi embarazo. Estoy tranquila, en paz y concentrada en mí misma", señaló para 'América Hoy'.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia nueva presunta agresión sexual dentro de Maranguita por parte del principal sospechoso

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Espectáculos

Gia Meier, hija de Christian Meier, responde tras ser captada en aparente estado de ebriedad: "Encuentren algo más"

Carlos Cacho sorprende al revelar cuánto costará la pollada en apoyo a 'Chibolín'

Sheyla Rojas enfrenta a su amiga Magaly Medina tras burlas por su relación con Joaquín Ramírez: “Que se preocupe de sus problemas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas

Luis Galarreta y ministros presionan para que Senado aumente facultades delegadas al Gobierno de Keiko Fujimori