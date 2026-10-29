Magaly Medina expone su preocupación tras bajar drásticamente de peso por su delicado estado de salud: “Problemas” Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que mostró cómo luce tras iniciar un tratamiento para recuperar su salud.

Magaly Medina encendió las alarmas días atrás al confesar que atraviesa un delicado momento de salud debido a una infección intestinal. Pese a eso, la presentadora de 'Magaly TV: la firme' continúa con sus labores en ATV mientras sigue su recuperación.

En un reciente video que compartió en TikTok, la comunicadora expresó su preocupación por la drástica pérdida de peso que ha experimentado a raíz de la dieta que debe seguir como parte de su tratamiento.

Magaly Medina se preocupa al notar su drástica pérdida de peso por problemas de salud

Magaly Medina, de 63 años, compartió un video en sus redes sociales mientras se alistaba para asistir a un almuerzo. No obstante, cuando mostraba la vestimenta que usaría para su reunión, expresó su preocupación y sorpresa al notar que uno de sus pantalones le quedaba demasiado suelto y no tenía otra prenda para cambiarse.

“Problemas. Tengo un almuerzo y me tengo que ir de acá al canal, y miren, solo he traído esto, pero como estoy ‘maluquita', como les dije, miren. Esto de estar comiendo pollito con arrocito todos los días, miren. ¿Otra opción? No hay otra, me queda así de grande”, decía la presentadora de ATV en shock al ver lo delgada que lucía.

Magaly Medina tras revelar su estado de salud: “Todo el día estoy dormida”

Días atrás, Magaly Medina les reveló a sus seguidores que se encontraba mal de salud a causa de una infección intestinal. Por indicación médica, tuvo que seguir una estricta dieta que le impide tomar café, una de sus bebidas favoritas, y limita los alimentos que puede consumir.

“Miren el miserable desayuno que estoy tomando. Tengo una infección intestinal desde hace días y el doctor dice que debo seguir con la dieta. Miren, tostada de masa madre con mantequilla sin sal... ¿Y mi café? Mis días no empiezan si no tomo un café, es decir, todo el día estoy dormida”, finalizó.