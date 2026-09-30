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Doña Peta responde fuerte sobre relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “El que se quiere casar, se casa”

Doña Peta responde ante la posibilidad de una boda entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Además brinda detalles de su próximo nieto y su nuevo proyecto.

Doña Peta es contundente acerca de la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Composición LR. YouTube
Doña Peta es contundente acerca de la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Composición LR. YouTube
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La madre de Paolo Guerrero, más conocida como doña Peta, habló el 29 de septiembre para 'Desvelados' acerca de la relación entre el futbolista blanquiazul y la exmodelo Ana Paula Consorte. Ante las consultas sobre una posible boda entre el excapitán de la selección peruana y la madre de sus ahora tres hijos, ella contestó: "El que se quiere casar, se casa, no hay problema".

Asimismo, doña Peta fue consultada sobre si le gustaría que su hijo se casara con su actual vínculo amoroso, con quien tiene cuatro años de relación, a lo que ella respondió: "Bueno, eso sí. No sé. Yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos, de cada uno". Aun así, doña Peta confirma tener una buena relación con la madre de sus nietos: "Creen que yo paro peleando con [Ana Paula]. No sé de dónde sacaron que yo no me llevo con mi nuera".

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La madre del capitán blanquiazul aseveró que se enteró por las noticias de la llegada del próximo bebé de Guerrero, información que este último le confirmó. Asimismo, doña Peta detalló que el próximo miembro de su familia será una niña, como también reveló los meses de gestación: "[Me enteré] por ustedes, por los medios. Y después Paolo me dijo 'Ana está esperando un bebé'. Mujercita es, mujercita. Seis meses creo que tiene Ana Paula."

Doña Peta mostró su felicidad al ver que su familia está creciendo comentando ante las cámaras: "Siguen viniendo los nietos. Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total. Todo hijo es bendición".

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Las madres de la selección peruana preparan proyecto juntas

La mamá blanquiazul comentó acerca del nuevo proyecto que lleva junto a las madres de los jugadores Yoshimar Yotún y Miguel Araujo. Esta nueva iniciativa será un podcast llamado 'Las protagonistas de siempre', que será conducido por algunas de las mamás de la selección bicolor y tendrá la participación paulatina de sus hijos.

A su vez, Doña Peta aseguró que las nueras de las mamás de la blanquirroja también se presentarán en el programa, dejando ver la posibilidad de un encuentro frente a cámaras entre ella y Ana Paula Consorte.

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