Carlos Alcántara, conocido popularmente como 'Cachín', reveló que atraviesa una etapa difícil tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, con quien compartió 31 años de vida. Durante una entrevista en el pódcast del exfutbolista Juan Manuel Vargas, el actor contó cómo la separación ha cambiado su rutina y sus vínculos familiares.

El protagonista de 'La Gran Sangre' también cuestionó las interpretaciones de la prensa sobre sus encuentros con amigas en lugares públicos. Según explicó, situaciones cotidianas, como bailar con una mujer, pueden convertirse en motivo de especulación, aunque considera que esos momentos de diversión no son lo más importante de su vida.

Carlos Alcántara habla de su vida tras separarse de Jossie Lindley

Durante la entrevista, Alcántara reconoció que todavía atraviesa un proceso doloroso tras poner fin a su relación con Jossie Lindley. El actor explicó que terminar una historia de más de tres décadas también implica afrontar cambios en la convivencia, las costumbres y el entorno familiar que construyó durante ese tiempo.

Asimismo, habló sobre la soledad que experimenta en esta nueva etapa. Según contó, durante su matrimonio desarrolló una relación cercana con la familia de su entonces esposa, por lo que la separación no solo significó el fin del vínculo sentimental, sino también un cambio en sus relaciones cotidianas.

“Tu familia termina siendo la familia de tu esposa, uno se pega más a la familia de la esposa. Pero se acaba eso y también se acaba la familia. Me he quedado solo, se acabó la familia”, explicó el actor.

'Cachín' se pronuncia sobre los ampays que lo relacionan con mujeres

En la misma entrevista, Carlos Alcántara expresó su incomodidad por las especulaciones que surgen cuando sale a divertirse con sus amigas. El actor señaló que algunas interacciones en espacios públicos suelen interpretarse como señales de coqueteo, una situación que, según manifestó, limita la naturalidad con la que puede relacionarse con otras personas.

“Ya no puedo conversar con una chica porque ya estoy coqueteando o si estoy bailando: ‘uy, mira cómo pone la mano’. Tengo un montón de amigas, tampoco te voy a decir que no pasa nada, pero no es lo más importante. Eso es diversión, pero después llego a casa y estoy solo”, sostuvo. Además, reconoció que disfruta compartir con sus amistades, pero insistió en que esas experiencias no representan el aspecto central de su vida.