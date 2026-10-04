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Gabriel Calvo sigue los pasos de Carlos Alcántara y se pone el 'rejuvchip' tras separarse de Majo con Sabor: "Le escribí a ‘Cachín’"

El actor Gabriel Calvo sorprendió al compartir su experiencia con el 'rejuvchip'. Durante el podcast ‘Tres al hilo’, explicó que habló con Carlos Alcántara sobre los efectos del tratamiento.

El actor Gabriel Calvo optó por el tratamiento del 'rejuvchip' a sus 51 años de edad.
El actor Gabriel Calvo optó por el tratamiento del 'rejuvchip' a sus 51 años de edad.Foto: composición LR/Instagram
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Gabriel Calvo contó que se colocó el ‘rejuvchip’, un implante hormonal al que también recurrió Carlos Alcántara. El actor habló sobre el procedimiento en el podcast ‘Tres al hilo’ y explicó qué busca con este tratamiento, que todavía no produce cambios en su organismo debido al poco tiempo que ha transcurrido desde su aplicación.

La revelación se produjo meses después de su separación de María José Vigil, conocida como Majo con Sabor. Esta vez, el conductor dejó de lado los asuntos sentimentales para hablar de su preparación física y revelar que consultó al popular ‘Cachín’ sobre el implante.

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Gabriel Calvo revela cómo fue su experiencia con el rejuvchip

Durante la conversación con sus compañeros Tilsa Lozano y Mateo Cedrón, Calvo describió brevemente la intervención y aseguró que no le causó mayores molestias. El actor también reconoció que aún es pronto para evaluar los resultados. “Hace unos días me coloqué el ‘rejuvchip’, fue un procedimiento rápido, me hicieron una incisión en la nalga y no fastidia”, dijo el actor.

La experiencia de Carlos Alcántara también formó parte de su relato. Calvo se comunicó con Carlos Alcántara para preguntarle por los efectos del implante y el tiempo necesario para notar alguna diferencia. “Como van pocos días aún no he sentido ningún cambio. Le escribí a ‘Cachín’ y me comentó que a las dos semanas hace efecto, así que hay que esperar”, agregó en el podcast ‘Tres al hilo’.

El actor, de 51 años, precisó que no recurrió al procedimiento por dificultades en su vida sexual. Según explicó, su objetivo es contar con más energía para entrenar y aumentar su masa muscular, aspectos importantes para su actividad como triatleta. “No es por un tema sexual, por ahí no viene el tema, todo está muy bien. Lo hice para tener más energía, entrenar y aumentar la masa muscular, como lo hizo ‘Cachín’ para poder filmar la nueva película de ‘La gran sangre’. Todos saben que soy triatleta”, aseguró.

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