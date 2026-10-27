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Gian Marco vivió ‘incómodo’ momento con conductor que dijo que lanza “canciones horribles”: “Nunca más en mi vida voy a regresar”

Gian Marco asistió al pódcast 'Desde cero' y protagonizó un incómodo momento con presentador dominicano quien calificó sus canciones como horribles, causando revuelo en redes sociales.

Gian Marco expresó estar arrepentido de haber participado en el programa, afirmando que no regresará. Fotos: Youtube
Gian Marco expresó estar arrepentido de haber participado en el programa, afirmando que no regresará. Fotos: Youtube
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El cantante peruano Gian Marco asistió al pódcast 'Desde cero' del creador de contenido Juancito y protagonizó un curioso momento que se viralizó en las redes sociales. En el video se puede observar al ganador de tres Latin Grammy muy incómodo con su interlocutor, quien calificó sus canciones como horribles.

Todo empezó cuando Juancito llamó a Gian Carlos Gian Marco Zignago, quien debutó en la salsa romántica. Luego de que el peruano lo corrigiera, el streamer aseguró que el peruano no hace buena música. "Tú has hecho canciones que han estado en toda Latinoamérica y que de verdad son horribles. Y básicamente la gente la escucha por escucharla.

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Gian Marco encara a su entrevistador

Tras las declaraciones de Juancito, el compositor peruano no se guardó nada y aseguró que lo mejor hubiese sido ausentarse del programa. "Quería aprovechar la oportunidad para decirte que muy arrepentido de haber ido a tu programa. Nno pensé que esto era de esta manera. La verdad, nunca más en mi vida voy a regresar. Me encanta decírtelo", expresó el intérprete nacional, quien no dudó en desearle lo peor a su entrevistador.

"Osea fue invitado para humillarlo. Eso es maldad", "Que porquería de programa con este tipo entrevistar así que horror", "Sencillamente ofendió también al Perú entero", "hasta que por fin alguien se lo dijo. Así el también choteó a Susan Ochoa", "A Gianmarco le han dado de su propia medicina porque el es bien grosero y racista con su propia gente que son los peruanos lamentablemente es la realidad" y "Es una parodia, tranquilos Gianmarco participó de eso"; fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

Cabe indicar que todo se trató de una broma donde ambos se pusieron de acuerdo en que debían decirse frente a cámaras. Finalmente, la entrevista terminó de la mejor manera, ya que el youtuber lo sorprendió con un regalo que lo hizo recordar a su progenitor.

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