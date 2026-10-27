Tras salir de la comisaría de Miraflores, donde permaneció detenida por casi 40 horas, Andrea San Martín se acercó a la vivienda de su expareja Juan Víctor Sánchez para conciliar con él y también para poder ver a su hija. Sin embargo, el piloto de avión indicó que no tenía nada que hablar con ella y que solo lo haría con miembros de la Policía.

Según Andrea San Martín, Juan Víctor debía de entregarle a su hija Lara el fin de semana anterior por mandato judicial. “Es obligatorio”, expresó. Cuando le preguntaron qué pasaría si el piloto se resistía a devolverle a la pequeña, ella respondió: “Se lo lleva la Policía”.

Hija de Andrea San Martín quedará bajo el cuidado de Juan Víctor

Mientras se realizan las investigaciones y se aclare si hubo o no maltrato por parte de Andrea San Martín hacia su hija menor, el Poder Judicial ordenó que la menor quede provisionalmente bajo el cuidado de su padre, Juan Víctor Sánchez.

De acuerdo con lo difundido en 'Magaly TV, la firme', esta disposición judicial es de carácter excepcional, temporal y revisable. Por lo tanto, no constituye una resolución definitiva respecto a la tenencia de la menor.

¿Qué pasará con la hija de Juan Víctor y Andrea San Martín?

Por otro lado, Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, explicó dos posibles procesos que se realizarán en torno al caso. De acuerdo con el letrado, hay la posibilidad de que la pequeña no se quede ni con su patrocinada ni con Juan Víctor Sánchez.

“Yo he visto la disposición que han solicitado, (piden) que se pronuncie el ministerio a través de la UP. En caso inicie un proceso administrativo de situación de riesgo. Quiere decir que la menor va a permanecer con cualquiera de los progenitores. Si se inicia un proceso por estado de protección, la menor va a tener que quedar fuera del cuidado de los padres y puesta al cuidado de un tercero”, sostuvo para el programa de Magaly Medina.

Finalmente, el abogado de Andrea San Martín está esperando tener una audiencia para revocar las medidas de protección y que ella pueda estar con su hija. Por su lado, la defensa de Juan Víctor Sánchez seguirá adelante con la denuncia, buscando que la niña quede bajo el cuidado de su padre.