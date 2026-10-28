Vecinos denuncian a Greissy Ortega por presunto maltrato animal a sus mascotas: “¿Yo qué hago?” Vecinos de Greissy Ortega presentaron videos sobre las condiciones de un perro en su departamento y denunciaron presunto maltrato animal. La cantante colombiana rechazó que la mascota de las imágenes fuera suya.

Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, se encuentra en el centro de una polémica luego de que sus vecinos la acusaran de presunto maltrato animal. Los residentes de San Juan de Miraflores expusieron sus reclamos en el programa Magaly TV, la firme, donde presentaron material audiovisual que evidenciaría el descuido de un perro que permanecería encerrado durante varias horas.

La denuncia llegó al espacio conducido por Magaly Medina a través del 'Chismefono'. En las imágenes difundidas se observa a un can dentro de una habitación con excrementos en el suelo, mientras que los vecinos aseguran que sus ladridos y llantos se prolongan durante la noche. Ante estos señalamientos, Ortega ofreció su versión y negó que el animal registrado en los videos fuera su mascota.

Greissy Ortega se pronuncia tras las acusaciones de maltrato animal

La cantante colombiana respondió a los reclamos relacionados con los ladridos nocturnos y reconoció que su perro no toleraría permanecer encerrado. "Eso lo puedo recontra corroborar, porque no le gusta estar encerrado ¿Yo qué hago? Es una con otra, tengo un bebé, un perrito", expresó al explicar las dificultades que afronta al atender a sus hijos y al animal.

Sin embargo, cuando le revelaron las imágenes presentadas por los vecinos, Ortega negó que el can registrado fuera suyo. "No es mi cachorro, es chiquito y blanco. Lo que podemos hacer es ahorita que tú te vayas, yo le tomo fotos a mi perro", señaló. De esta manera, rechazó la identificación de su mascota con el animal que aparece en el material difundido y ofreció mostrar fotografías para respaldar su versión.

Fiscalización se hace presente en el caso

Los vecinos de Ortega solicitaron en dos ocasiones la intervención del área de Fiscalización de la municipalidad para que revisara las condiciones en las que se encontraría el perro. De acuerdo con el relato recogido por el programa, durante la primera visita el personal no habría podido ingresar a la vivienda, mientras que en una segunda oportunidad sí habría accedido al inmueble. En esa ocasión, el animal estaba bañado.

La administradora del edificio también declaró ante las cámaras y afirmó reconocer tanto la vivienda como al perro llamado 'Copito'. Sus declaraciones contradijeron la versión de la exbailarina, quien había asegurado que el animal de los videos no era su cachorro. "También su gatito, pero ya no lo veo mucho, Copito sí. El olor sube, el excremento y de los animalitos que ensucian", manifestó al describir la situación que se presentaría en el lugar.