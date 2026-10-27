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Abogado de Andrea San Martín admite que hija de Juan Víctor presentó moretones y explica cómo se los hizo: “La menor estaba de vacaciones”

El abogado Wilmer Arica, defensa de Andrea San Martín, cuestionó el informe médico-legal, afirmando que no determina que las lesiones de la menor sean causadas por la madre ni su fecha de ocurrencia.


El abogado Wilmer Arica confirmó que Andrea San Martín no podrá realizar su conferencia de prensa por disposición judicial, tras las controversias sobre las lesiones de su hija.
El abogado Wilmer Arica confirmó que Andrea San Martín no podrá realizar su conferencia de prensa por disposición judicial, tras las controversias sobre las lesiones de su hija.
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El abogado Wilmer Arica, representante legal de Andrea San Martín, confirmó que la exchica reality no podrá realizar la conferencia de prensa que había anunciado debido a una disposición judicial. Además, brindó declaraciones al programa 'Magaly TV, la firme', en las que cuestionó las interpretaciones del informe médico-legal difundido por distintos medios de comunicación, al señalar que el documento no permitiría determinar que las lesiones encontradas en la hija de su patrocinada hayan sido provocadas por ella.

“Ha habido lesiones, sí, pero no indica que han sido realizadas por la madre. Es más, ni siquiera indican cuándo han sido, de qué fecha”, expresó Arica durante la edición del programa de ATV emitida el lunes 26 de octubre.

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Abogado de Andrea San Martín aclara qué pasó con su hija menor

Por otro lado, la defensa legal de la exparticipante de ‘Bienvenida la tarde’ sostuvo que las marcas identificadas en la niña podrían estar relacionadas con caídas ocurridas mientras realizaba actividades cotidianas. En ese sentido, mencionó que la menor habría sufrido algunos accidentes durante sus vacaciones y que el colegio contaría con registros de sus visitas al área de enfermería.

“Sé que la menor que ha estado de vacaciones, ha estado aprendiendo a montar bicicleta, ha tenido ciertas caídas. Hay un reporte del colegio que tiene múltiples asistencias al tópico de enfermería”, manifestó Wilmer Arica, quien también ha representado a otros famosos como Darinka Ramírez, Melissa Paredes y Samahara Lobatón.

De esta manera, el abogado planteó posibles explicaciones sobre el origen de las lesiones, aunque estas afirmaciones no permiten establecer por sí solas cómo se produjeron los moretones detectados en la menor.

Cabe indicar que Gloria de la Cruz, la abogada de Juan Víctor Sánchez, expresó su desacuerdo con la interpretación de la defensa de Andrea San Martín con respecto a los moretones de la menor. “Las lesiones pueden tener distintas coloraciones según cuándo se produjeron. Eso está claro en el informe, no es que se produjo la lesión hace una semana, hace cuatro días... ¿Tu lesión que se produjo hace cuatro días tiene un color rojo vivo?”, manifestó para el programa de Magaly Medina.

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