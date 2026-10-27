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Jaime Bayly impacta al destapar la jugosa ganancia que le dejan sus videos en YouTube: "Es más de lo que esperaba"

Jaime Bayly sorprendió al revelar que su canal de YouTube le genera el doble de ingresos que su trabajo en televisión abierta. El periodista también explicó por qué le incomoda hablar de dinero en público.

Jaime Bayly utiliza su canal de YouTube para hablar sobre la coyuntura política. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Jaime Bayly utiliza su canal de YouTube para hablar sobre la coyuntura política. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Jaime Bayly llamó la atención al hablar sobre las ganancias que obtiene gracias a los videos que publica en YouTube. Durante una entrevista en el pódcast 'Todo se sabe', conducido por el uruguayo Nacho Álvarez, el periodista y escritor contó que los ingresos de su canal digital superan ampliamente lo que recibe por su participación en televisión abierta.

Su respuesta despertó interés durante la conversación, especialmente cuando explicó que no se siente cómodo compartiendo cifras económicas en público y admitió que sus ganancias superan sus propias expectativas.

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Jaime Bayly revela cuánto gana en YouTube

Durante la entrevista, Nacho Álvarez le preguntó a Jaime Bayly por el dinero que recibe a través de su canal de YouTube. El escritor respondió que los ingresos generados por sus contenidos digitales son considerablemente mayores que los que obtiene en la televisión tradicional, aunque prefirió mantener en reserva el monto exacto.

"Me deja más o menos el doble de lo que gano en el canal de televisión de aire. No voy a decir el monto, mi mamá me enseñó que hablar de dinero en público no es de buen gusto", manifestó el periodista al explicar su decisión de no revelar la cifra.

La conversación también incluyó una referencia a un comentario que Bayly había hecho el día anterior sobre la pérdida de un millón de dólares.

Ante el recordatorio del entrevistador, el escritor aclaró que aquella afirmación había sido una broma y reiteró que procura seguir la enseñanza de su madre respecto a la discreción al hablar de asuntos económicos.

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"Es más de lo que esperaba": la reflexión de Jaime Bayly al hablar de sus ganancias en YouTube

Más allá de la diferencia entre sus ingresos digitales y televisivos, Jaime Bayly explicó que su principal motivo para guardar silencio sobre la cantidad que recibe es la incomodidad que siente al hablar públicamente de dinero. El periodista reconoció que el resultado económico de su actividad en YouTube ha superado lo que imaginaba.

"¿Sabes por qué me da pudor decir la cifra? Porque es más de lo que merezco, es más de lo que esperaba", expresó durante la conversación con Nacho Álvarez.

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