Abogada de Juan Víctor Sánchez explica por qué denunciaron a Andrea San Martín: “Si ha habido un acto de violencia…” La abogada de Juan Víctor refutó las declaraciones de la defensa de Andrea San Martín, enfatizando que las lesiones de la menor pueden variar según el tiempo de su aparición.

El conflicto entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez se intensifica, ahora involucra a sus abogados con opiniones encontradas sobre el informe médico de su hija.

El conflicto entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez se intensifica, ahora involucra a sus abogados con opiniones encontradas sobre el informe médico de su hija.

El enfrentamiento entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no tiene cuándo acabar. Ahora, sus respectivos abogados también se han visto enfrascados en opiniones adversas. Luego de que el abogado de la influencer indicara que el informe médico no demostraría que las lesiones encontradas en la niña hayan sido provocadas por su madre, la asesora legal del piloto de avión no se quedó con las manos cruzadas.

Durante una entrevista emitida en Magaly TV La Firme, Gloria de la Cruz, representante legal de Sánchez, salió al frente para responder a las observaciones planteadas por Wilmer Arica, la defensa de Andrea San Martín, respecto al examen médico-legal realizado a su hija menor, en el marco de las investigaciones por un presunto caso de violencia familiar.

Abogada de Juan Víctor le responde a defensa de San Martín

La abogada de Juan Víctor Sánchez expresó su desacuerdo con la interpretación de la defensa de Andrea San Martín con respecto a los moretones de la menor y explicó que las características de las lesiones pueden variar dependiendo del tiempo transcurrido desde que se produjeron.

"Las lesiones pueden tener distintas coloraciones según cuándo se produjeron. Eso está claro en el informe, no es que se produjo la lesión hace una semana, hace cuatro días... ¿Tu lesión que se produjo hace cuatro días tiene un color rojo vivo?", manifestó para el programa de Magaly Medina.

Asimismo, De la Cruz resaltó que los padres tienen la responsabilidad de recurrir a las autoridades cuando reciben información sobre posibles hechos de violencia que puedan afectar la integridad de sus hijos.

"Es como que vayas a denunciar, tienes una hija y tu hija te diga: ‘Mira, ha ocurrido tal cosa’. ¿Y qué haces tú? Si ha habido un acto de violencia, tu obligación es ir para requerirle a las autoridades de dónde viene esta situación", sostuvo.

¿Quién se quedará con la custodia de la menor?

En paralelo a las investigaciones, el Poder Judicial ordenó que la hija de Andrea San Martín quede provisionalmente bajo el cuidado de su padre, Juan Víctor Sánchez.

De acuerdo con lo difundido en el espacio televisivo, esta disposición judicial es excepcional, temporal y está sujeta a revisión. Por lo tanto, no constituye una resolución definitiva respecto a la tenencia de la menor.