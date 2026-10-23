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Espectáculos

Andrea San Martín recupera su libertad tras estar detenida por presunta agresión a su hija

La empresaria Andrea San Martín salió en libertad este viernes 23 de octubre tras permanecer cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores por una denuncia de su expareja por presunta agresión física y psicológica contra su hija.

Andrea San Martín fue liberada de comisaría de Miraflores. Foto: composición LR/difusión
Andrea San Martín fue liberada de comisaría de Miraflores. Foto: composición LR/difusión
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Andrea San Martín recuperó su libertad la tarde de este viernes 23 de octubre, luego de permanecer cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores. La influencer fue denunciada por su expareja Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, por una presunta agresión física y psicológica contra la menor.

La popular 'Ojiverde' abandonó las instalaciones policiales y subió a una camioneta blanca para retirarse del lugar. Antes de ser liberada, la influencer adelantó que brindaría declaraciones para explicar lo ocurrido.

Andrea San Martín salió de la comisaría de Miraflores

La exchica reality recuperó su libertad después de permanecer detenida en la carceleta de la comisaría de Miraflores durante aproximadamente 40 horas. La denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez, su expareja y padre de su segunda hija, quien la señaló por una presunta agresión contra la pequeña.

Según la información proporcionada, Andrea San Martín abandonó la dependencia policial durante la tarde del viernes 23 de octubre. Tras salir del recinto, abordó una camioneta blanca y se retiró del lugar.

La influencer estuvo acompañada por su amigo Ramiro Roca, quien compartió una fotografía en su cuenta de Instagram. La salida de San Martín se produjo luego de las diligencias realizadas en el marco de la denuncia presentada en su contra.

¿Qué dijo Andrea San Martín antes de recuperar su libertad?

En medio de las diligencias en Medicina Legal, Andrea San Martín adelantó que ofrecería una conferencia de prensa para explicar su situación y brindar más detalles sobre el caso que involucra a su hija.

La influencer respondió a los periodistas que esperaban conocer su versión de los hechos. Sin embargo, señaló que no podía brindar mayores explicaciones en ese momento debido a la falta de tiempo. “Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, ahorita por tiempos no puedo”, manifestó San Martín.

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