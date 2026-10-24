Exabogada de Sebastián Lizarzaburu arremete contra Andrea San Martín tras anunciar conferencia de prensa: “Lo encuentro totalmente desquiciado”
Karla Viso, exabogada de Sebastián Lizarzaburu, criticó a Andrea San Martín por querer exponer a su hija en medios, sugiriendo que debe respetar las medidas de protección establecidas.
Tras recuperar su libertad, Andrea San Martín fue abordada por diversos medios de comunicación. Al ser consultada sobre los hechos que la llevaron a estar privada de su libertad por dos días, la influencer peruana contó que iba a realizar una conferencia de prensa para dar a conocer su verdad. "Diré todo lo que ha sucedido. Les voy a contar absolutamente todo", manifestó para la prensa local.
Al enterarse de que Andrea San Martín pretende realizar una conferencia de prensa para hablar de la polémica que la llevó a estar detenida en la comisaría de Miraflores, Karla Viso, la exabogada de Sebastián Lizarzaburu, no dudó en cuestionar duramente a la exparticipante de 'Bienvenida la tarde' por querer exponer más a su pequeña hija.
"Es que yo me imagino que a la menor le han dado medidas de protección, es lo que corresponde y en una de esas medidas debe de considerarse, ya que ella es comunicadora, que simplemente no se refiera más a la menor, menos de forma pública o masiva. Debe de estar dispuesto. Yo no entiendo", manifestó la letrada el pasado viernes 23 de octubre.
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Exabogada de Sebastián Lizarzaburu cuestiona a Andrea San Martín
Karla Viso, quien ofrece orientación legal en su pódcast 'No te aviso', indicó que no comprende cómo Andrea San Martín quiere seguir exponiendo más a la hija que tuvo con Juan Víctor Sánchez. "Y así no esté dispuesto en las medidas de protección, yo no entiendo cómo una madre va a hacer una conferencia de prensa para hablar sobre un hecho de una menor de edad que es su propia hija. Yo lo encuentro totalmente desquiciado", añadió indignada.
La abogada peruana también contó en Showpe que Sebastián Lizarzaburu la pasó muy mal durante los procesos legales que inició en su contra Andrea San Martín. Asimismo, reveló que la influencer tuvo una pésima conducta hacia su patrocinado y hacia ella misma.
"Sebastián es un ángel. Es un buen padre, un buen tipo, un buen hijo, un buen cliente, un buen amigo. Y lo único que les puedo decir es que yo solo vi que él no merecía ser tratado de la forma como ella se comportaba en ese tiempo: una conducta que no expresaba ningún tipo de respeto hacia Sebastián ni hacia su defensa. Y ahí conocí que muchas veces tenemos que enfrentar situaciones donde no solo se va a discutir la situación y el futuro de un niño o una niña, sino tenemos que lidiar con gente muy irrespetuosa, muy escasa de lo que es compasión", manifestó la profesional.
Por otro lado, la abogada contó que más que tener una personalidad conflictiva, Andrea San Martín es irrespetuosa, poco paciente y poco tolerante. "Cuando uno enfrenta defensas donde ve que su cliente tiene que agachar la cabeza por amor a su hija, la indignación como mujer me lleva al punto de haberle dicho en algún momento, "Lo mío contigo es personal"", recordó.