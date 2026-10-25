Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Titanes del Sur vs Cosmos Star EN VIVO | Liga Nacional de Basketball 2026 - Serie B

Espectáculos

Juan Víctor reaparece con su hija tras liberación de Andrea San Martín y hace firme pedido: "Ha sido desgastante"

Juan Víctor reapareció con su hija tras la liberación de Andrea San Martín y expresó su deseo de que se haga justicia. Además, eliminó un mensaje publicado en sus redes sociales.

Andrea San Martín estuvo detenida alrededor de 40 horas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Andrea San Martín estuvo detenida alrededor de 40 horas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Juan Víctor Sánchez volvió a captar la atención en redes sociales tras la liberación de Andrea San Martín, quien permaneció casi 40 horas detenida en una comisaría de Miraflores por una denuncia de presunto maltrato contra su hija. En medio de la controversia, el padre de la menor publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de respaldo y manifestó su deseo de que el caso se resuelva con justicia.

Sin embargo, el pronunciamiento desapareció poco después de su cuenta. Horas más tarde, reapareció junto a la niña y compartió una fotografía de un momento familiar que generó diversas reacciones entre los usuarios. La publicación mostró a ambos sonrientes, mientras la menor permanece bajo el cuidado de la familia paterna durante el periodo en que su madre se mantiene temporalmente alejada de ella.

Puedes ver

Andrea San Martín rompe en llanto por la situación de sus hijas tras conflictos con exparejas: “No quiero que sufran”

lr.pe

Juan Víctor se pronuncia tras liberación de Andrea San Martín

Tras varias horas de silencio, Juan Víctor decidió dirigirse a las personas que le enviaron mensajes de apoyo durante los últimos días. En su publicación, el padre de la menor reconoció el desgaste que le ha generado la situación y expresó su expectativa de que se esclarezcan los hechos relacionados con la denuncia contra Andrea San Martín.

"Sorry por no poder responder ha sido desgastante todo esto, pero espero que se haga justicia y quienes de verdad me conocen saben la realidad de todo, la gorda viene descansando en su hogar tranquilo. ¡Buenas noches nuevamente gracias mensajes!", escribió el extripulante de cabina en el mensaje que posteriormente eliminó.

La liberación de Andrea San Martín ocurrió después de que permaneciera cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores.

Puedes ver

Andrea San Martín lamenta no poder ver a su hija tras denuncia de agresión: “Tengo cuatro horas tratando de comunicarme”

lr.pe

El tierno momento que Juan Víctor compartió con su hija

Después de publicar y retirar su mensaje, Juan Víctor volvió a aparecer en sus redes sociales con una fotografía junto a su hija. La imagen, difundida el viernes 23 de octubre, mostró a ambos sonrientes mientras compartían un momento cotidiano relacionado con la caída de uno de los dientes de leche de la niña.

La escena llamó la atención porque se publicó poco después de que Andrea San Martín recuperara su libertad. En medio de la controversia, el padre compartió este instante familiar, mientras la menor continúa bajo el cuidado de la familia paterna, según lo demostrado hasta el momento en redes sociales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 25 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 25 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Espectáculos

¡A 39 años de su estreno! Gisela Valcárcel sorprende al reestrenar 'Aló Gisela' con regalo de hasta S/1.000 a su público

Alondra García Miró sufre momentos de angustia dentro de un ascensor tras inesperada falla técnica: "Me quedé ..."

Magaly Medina revela detalles de su separación del padre de su hijo: “No me quiso dar el divorcio”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos

Visita del Papa a Perú: Gobierno crea comandos especiales para garantizar la seguridad de León XIV

ERM 2026: Región Lima irá a segunda vuelta entre Somos Perú y la alianza Renovación Popular-Toro