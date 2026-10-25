Juan Víctor reaparece con su hija tras liberación de Andrea San Martín y hace firme pedido: "Ha sido desgastante" Juan Víctor reapareció con su hija tras la liberación de Andrea San Martín y expresó su deseo de que se haga justicia. Además, eliminó un mensaje publicado en sus redes sociales.

Juan Víctor Sánchez volvió a captar la atención en redes sociales tras la liberación de Andrea San Martín, quien permaneció casi 40 horas detenida en una comisaría de Miraflores por una denuncia de presunto maltrato contra su hija. En medio de la controversia, el padre de la menor publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de respaldo y manifestó su deseo de que el caso se resuelva con justicia.

Sin embargo, el pronunciamiento desapareció poco después de su cuenta. Horas más tarde, reapareció junto a la niña y compartió una fotografía de un momento familiar que generó diversas reacciones entre los usuarios. La publicación mostró a ambos sonrientes, mientras la menor permanece bajo el cuidado de la familia paterna durante el periodo en que su madre se mantiene temporalmente alejada de ella.

Juan Víctor se pronuncia tras liberación de Andrea San Martín

Tras varias horas de silencio, Juan Víctor decidió dirigirse a las personas que le enviaron mensajes de apoyo durante los últimos días. En su publicación, el padre de la menor reconoció el desgaste que le ha generado la situación y expresó su expectativa de que se esclarezcan los hechos relacionados con la denuncia contra Andrea San Martín.

"Sorry por no poder responder ha sido desgastante todo esto, pero espero que se haga justicia y quienes de verdad me conocen saben la realidad de todo, la gorda viene descansando en su hogar tranquilo. ¡Buenas noches nuevamente gracias mensajes!", escribió el extripulante de cabina en el mensaje que posteriormente eliminó.

La liberación de Andrea San Martín ocurrió después de que permaneciera cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores.

El tierno momento que Juan Víctor compartió con su hija

Después de publicar y retirar su mensaje, Juan Víctor volvió a aparecer en sus redes sociales con una fotografía junto a su hija. La imagen, difundida el viernes 23 de octubre, mostró a ambos sonrientes mientras compartían un momento cotidiano relacionado con la caída de uno de los dientes de leche de la niña.

La escena llamó la atención porque se publicó poco después de que Andrea San Martín recuperara su libertad. En medio de la controversia, el padre compartió este instante familiar, mientras la menor continúa bajo el cuidado de la familia paterna, según lo demostrado hasta el momento en redes sociales.