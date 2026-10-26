Maluma generó entusiasmo entre sus seguidores peruanos tras compartir una imagen que muchos interpretaron como una señal de su posible regreso al país. El artista colombiano publicó una fotografía de un letrero con el nombre Calle 55, Perú, acompañada de la frase “Loco x volver a Perú”, un mensaje que reavivó las expectativas de sus fanáticos sobre un próximo concierto.

La publicación coincide con los preparativos de su nueva gira, titulada ‘Loco x Volver’, que el intérprete ya anunció en su página oficial y cuyo recorrido está previsto para 2027 y 2028. Sin embargo, todavía no se han revelado las ciudades ni las fechas de las presentaciones, por lo que la posibilidad de que Perú forme parte de esta etapa musical continúa sin confirmación oficial.

¿Maluma regresa al Perú? La misteriosa publicación que emociona a sus fans

La fotografía difundida por el cantante fue tomada en el barrio Boston, ubicado en Medellín, Colombia, su ciudad de origen. En la imagen aparece una esquina con un letrero que lleva el nombre Calle 55, Perú, acompañado por la frase que llamó la atención de sus fanáticos: “Loco x volver a Perú”. El mensaje despertó expectativas entre quienes esperan volver a verlo en un escenario peruano.

Según informó la cadena Telemedellín, el nombre de esta calle responde a una antigua costumbre de la ciudad colombiana de bautizar algunos de sus corredores y bulevares con nombres de países latinoamericanos. Este detalle permite entender el contexto de la fotografía, aunque no confirma que el cantante haya anunciado una presentación en territorio peruano.

Estos son los detalles sobre la nueva gira de Maluma por Latinoamérica

El intérprete ya anunció en su página oficial la gira ‘Loco x Volver’, que lleva el mismo nombre que su reciente álbum. El recorrido está previsto tanto para 2027 y 2028, pero aún no se han comunicado las ciudades que integrarán el itinerario ni las fechas de los espectáculos. Por ello, todavía no es posible asegurar si el cantante incluirá a Perú entre sus destinos.

Su última presentación oficial en el país tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando llegó a Lima con el ‘Papi Juancho Maluma World Tour 2022’. El concierto se realizó el día 23 en La Pelousse del Jockey Club del Perú y constituye el antecedente más reciente mencionado sobre sus actuaciones en el país.