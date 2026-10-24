Andrea San Martín salió en libertad el viernes 23 de octubre tras haber permanecido privada de su libertad por dos días. Además de anunciar que ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles de la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez, padre de su última hija, la influencer peruana sostuvo que esta vez manejará sus problemas familiares de diferente manera.

“Necesito estar calmada, tranquila. Ya tengo experiencia en este tipo de situaciones y necesito afrontarlas de una manera mucho más inteligente que en otro momento: más tranquila, más pausada y con la imagen que quiero que mis hijas tengan de mí”, declaró Andrea para 'Desvelados'.

Andrea San Martín buscó a su hija tras polémica

Tras recuperar su libertad, Andrea San Martín fue en busca de su menor hija fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez, pero no la encontró. “Tengo cuatro horas tratando de comunicarme. Independientemente de si está o no, se está incumpliendo algo”, dijo con tristeza.

Acompañada por miembros de la Policía, Andrea San Martín, quien recibió el apoyo de Leysi Suárez, acudió a la casa de Juan Víctor Sánchez, pero el conserje del edificio le indicó que no estaba en el lugar. La exparticipante de 'Bienvenida la tarde' expresó su temor de que no dejen ver a su hija.

Andrea San Martín adelantó que en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para contar todo lo que pasó con su hija. “No quisiera hablar absolutamente nada de nadie. Lo demás tiene un camino que respetar y punto”, añadió.