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Masiel Málaga rompe su silencio y expone su pasado amoroso con el 'Churrito' Hinostroza: “Él ha sido malo conmigo”

Masiel Málaga recordó los episodios difíciles que vivió con su expareja Hernán 'Churrito' Hinostroza. Además, reveló detalles de su maternidad adolescente y su camino hacia la salsa.

Masiel Málaga revela detalles inéditos de su vida. Composición LR. Instagram.
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Masiel Málaga se sinceró sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida personal durante una entrevista con 'Trome'. La cantante de salsa se refirió a su pasado sentimental con Hernán 'Churrito' Hinostroza, a quien acusó de haberla tratado mal y de realizar comentarios ofensivos sobre su familia.

Además de abordar esa relación, la artista recordó los desafíos que afrontó desde que se convirtió en madre a los 15 años. Málaga dejó temporalmente el colegio por su embarazo, pero luego terminó la secundaria en horario nocturno mientras trabajaba como tatuadora y se acercaba a la música.

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Masiel Málaga habla acerca de su pasado con 'Churrito' Hinostroza

Durante la entrevista, la intérprete cuestionó la manera en la que el exfutbolista habría manejado los conflictos que tuvieron durante su relación, pues considera que algunas de sus declaraciones anteriores fueron dolorosas. "Él ha sido malo. Un asqueroso que habló de la condición en la que se encontraba mi hijo, metió a mi mamá, que yo había abortado y dejó entrever que consumía drogas", manifestó Málaga.

Pese a ello, al preguntarle si sentía odio hacia 'Churrito' Hinostroza, Málaga negó guardar ese sentimiento. Explicó que no está intentando perjudicar a nadie, pero tampoco permitirá que otra persona la menosprecie. “En lo absoluto, porque no estoy haciendo nada contra nadie. La gente que odia hace cosas malas, pero no voy a permitir que me pisoteen como les da la gana”, sentenció la cantante.

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Masiel Málaga destapa secretos inéditos de su vida privada

Más allá de sus declaraciones sobre su expareja, la artista narró que fue madre a los 15 años y dejó el colegio durante el embarazo. Sin embargo, no abandonó definitivamente sus estudios, posteriormente concluyó secundaria en horario nocturno mientras trabajaba durante el día. “Fui mamá a los 15, fui tatuadora, terminé mi 4 y 5 de secundaria en la nocturna”, recordó.

Además detalló que antes de consolidarse como cantante, Málaga trabajó durante siete años como tatuadora y pasó por diferentes empleos para salir adelante. La artista resumió esa etapa como una época en la que aceptaba las oportunidades laborales que se presentaban, pues necesitaba generar ingresos para mantener a su familia, hasta su consolidación en la salsa con la orquesta Arayé.

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