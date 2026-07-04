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Masiel Málaga conmovió al confesar el difícil momento que atraviesa junto a su hijo Flavio, de 17 años, quien fue diagnosticado recientemente con epilepsia. Durante una entrevista en el pódcast de YouTube de Magaly Medina, la cantante confesó que ha intensificado su ritmo de trabajo para costear el tratamiento médico de su hijo y aseguró que estaría dispuesta a renunciar a su carrera artística si eso garantizara su recuperación.

“Me he quedado sin vida por trabajar tanto”, expresó la salsera y explicó que su prioridad absoluta es velar por la salud de sus tres hijos, motivo por el cual continúa con una intensa rutina laboral pese al desgaste físico y emocional que ello representa.

Masiel Málaga revela el sacrificio que hace para costear el tratamiento de su hijo

Durante la entrevista con Magaly Medina, la expareja del ‘Churrito’ Hinostroza explicó que el diagnóstico de epilepsia de su hijo cambió por completo sus prioridades. La salsera señaló que el tratamiento médico representa un gasto importante, por lo que continúa trabajando sin descanso para garantizar que su hijo reciba la atención que necesita.

Conmovida, la cantante contó que incluso su hijo mayor le ha pedido que cuide más su salud debido al intenso ritmo de trabajo que mantiene. "Hasta él antes de ayer me dijo: 'Necesito que duermas, por favor', porque llegas en la mañana, duermes tres horas y vuelves a hacer tu labor de mamá, comer con tus hijos, sentarte en la sala y jugar un rato con ellos. Son momentos donde puedes dormir, pero no lo haces porque también tienes tu labor de mamá", relató.

Magaly Medina aconseja a Masiel Málaga tras su conmovedora confesión

La cantante confesó que renunciaría sin dudarlo a su carrera artística si existiera una forma de curar a su hijo. "Si el mundo me pregunta: 'Te doy una cura con tal de que tú dejes la música', yo la dejo; pero hoy por hoy la música es la que me da el respaldo para yo sustentar el tratamiento de Flavio, que no es para nada barato", afirmó.

Tras escuchar su testimonio, Magaly Medina aprovechó para aconsejarle que también priorice su propia salud. "Todos los seres humanos necesitamos descansar. El cerebro necesita descansar. En un momento de mi vida yo vivía así por el trabajo, hasta que un neurólogo me dijo: 'Tienes que tratar de descansar. Quiebra tu día. Tú paras tu día obligatoriamente después de almuerzo, aunque sea una hora'", comentó.

La ‘Urraca’ insistió en que cuidar de sí misma también es una forma de proteger a sus hijos. "Hay una cosa que debemos aprender: si queremos servir a los demás, atender a nuestra familia y seguir trabajando, tenemos que estar sanos. La salud es la prioridad número uno. Te pasa algo a ti y no podrás trabajar ni cuidar de tus hijos", concluyó la conductora.