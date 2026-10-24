Alan Castillo, conocido popularmente como Robotín, protagonizó un emotivo momento durante una videollamada con el equipo de 'Magaly TV la firme'. El artista peruano no pudo contener la emoción cuando le pidieron enviar un mensaje a sus hijas, quienes permanecen en Perú mientras él busca mejores oportunidades laborales en Estados Unidos.

Durante la comunicación, el cómico les dedicó unas sentidas palabras y aseguró que se esfuerza para volver a reunirse con ellas. Además de compartir cómo afronta la distancia familiar, explicó que realiza distintos trabajos en Los Ángeles para obtener ingresos, desde labores de jardinería, hasta el lavado de carros y la atención como mozo.

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En la entrevista, el artista se mostró conmovido cuando le solicitaron dirigirse a sus pequeñas. Aunque intentó contener las lágrimas, expresó cuánto las extraña y les transmitió un mensaje de esperanza sobre el tiempo que permanece lejos de casa. "Un saludo para mis hijas hermosas que me están mirando. Papito está esforzándose por aquí", manifestó durante la videollamada.

Actualmente, Castillo reside en Los Ángeles, lugar donde combina diferentes actividades para conseguir dinero debido a que sus presentaciones no son su única fuente de trabajo. "Yo hago el trabajo de jardinería. Varios peruanos me han contratado; aprovecho y me dan mi día. Todo lo que salga es bienvenido", contó. Asimismo, señaló que ha trabajado como albañil, lavacarros y mozo.

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La decisión de Alan Castillo de permanecer en Estados Unidos responde a su búsqueda de mejores oportunidades económicas. Durante la entrevista, el artista también relató que, antes de instalarse en Los Ángeles, intentó trabajar en Nueva York, pero tuvo dificultades para desarrollar su actividad artística en Times Square.

Según contó, su experiencia en ese conocido punto de Nueva York no fue como esperaba, pues tuvo que retirarse luego de que otros artistas le indicaran que no podía trabajar en la zona. "Quise probar suerte en Nueva York. Me botaron del Times Square. Creo que fueron los mismos artistas de ese lugar. Me decían que era su zona", relató Castillo.