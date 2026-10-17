Adrián Barilari es el campeón de ‘Yo soy 2026’ y se lleva S/20,000: así se vivió la final del reality de Latina

El imitador de Adrián Barilari es el nuevo campeón del reality 'Yo soy'. Foto: Latina

El imitador de Adrián Barilari es el nuevo campeón del reality 'Yo soy'. Foto: Latina

La competencia llegó a su momento más esperado. Este sábado 17 de octubre, 'Yo Soy 2026' celebró su gran final por la señal de Latina Televisión, donde los imitadores que llegaron a la última etapa (Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca; Ricky Martin; Los Panchos; Matt Bellamy, de Muse; e Isabel Pantoja) demostraron su talento frente al público.

Tras varias presentaciones y una jornada decisiva, se conoció el nombre del participante que obtuvo la victoria en esta temporada. La definición mantuvo la atención de los seguidores del concurso, que esperaban descubrir quién se convertiría en el nuevo ganador del programa.

¿Quién ganó la final de 'Yo Soy 2026'?

Adrián Barilari, el vocalista del grupo Rata Blanca, se consagró como el ganador de 'Yo Soy 2026' durante la gran final transmitida por Latina. El imitador consiguió el primer lugar de la competencia y cerró su participación en el programa con el reconocimiento del público. Además, ganó el premio económico de S/20.000.

La victoria marcó el final de una temporada en la que los concursantes tuvieron que demostrar sus habilidades vocales y su capacidad para representar a reconocidos artistas. Con el resultado de la noche, el ganador se convirtió en el protagonista de la última edición del espacio de imitación.

En segundo lugar quedó la imitadora de Isabel Pantoja y el podio lo cerró Ricky Martin.

¿Quiénes fueron los finalistas de 'Yo Soy 2026'?

La última etapa de 'Yo Soy' reunió a cinco imitadores que llegaron a la instancia decisiva: Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca; Ricky Martin; Los Panchos; Matt Bellamy, de Muse; e Isabel Pantoja.

Sin embargo, solo tres pasaban a la gran final. Por esa razón, Los Panchos y Matt Bellamy fueron los eliminados en la instancia final al no conseguir una buena cantidad de votos. Mientras que Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca; Ricky Martin e Isabel Pantoja fueron los finalistas.