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Espectáculos

Cantante argentino Adrián Barilari celebra triunfo de su imitador Nikólas Bujahico en la final de 'Yo soy' con contundente mensaje

El vocalista de Rata Blanca felicitó a Mr. Nik tras su victoria en 'Yo Soy' 2026. El cantante argentino ya le había dedicado un mensaje de apoyo en el que destacó su talento y lo animó a construir su propio camino musical.

Adrián Barilari volvió a felicitar a su imitador de 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Adrián Barilari volvió a felicitar a su imitador de 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El triunfo de Nikólas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nik, en la final de 'Yo Soy' 2026 tuvo una repercusión que trascendió la televisión peruana. Adrián Barilari, vocalista de la banda argentina Rata Blanca, felicitó públicamente al joven que lo imitó durante la competencia, un reconocimiento especial para el artista de Huaral que conquistó al público con su interpretación.

A sus 18 años, Bujahico consiguió el primer lugar gracias a su interpretación del reconocido vocalista de rock y recibió el trofeo de campeón, además de un premio de S/20.000.

Adrián Barilari felicitó a su imitador tras ganar la final de Yo soy 2026.

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La felicitación de Adrián Barilari representa un momento significativo en la trayectoria de Nikólas Bujahico, quien asumió el reto de imitar a uno de los referentes del rock en español. El reconocimiento del artista original llegó después de que el joven peruano se consagrara ganador de 'Yo Soy' 2026, consolidando una participación que llamó la atención por su interpretación vocal.

Sin embargo, el respaldo del cantante argentino no comenzó con la victoria. Durante la competencia, ya le había enviado un mensaje de apoyo en el que elogió sus capacidades a los 18 años y lo animó a continuar desarrollándose en la música. Además, le dejó una recomendación para su futuro: encontrar una identidad artística propia y empezar a crear canciones originales, más allá del trabajo de imitación.

Este consejo apunta a una nueva etapa para Bujahico, quien ha demostrado su capacidad para interpretar el repertorio de Rata Blanca y ahora tiene el desafío de explorar sus propias posibilidades como músico.

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Imitador de Adrián Barilari gana la gran final de 'Yo Soy' 2026

Nikólas Bujahico, conocido como Mr. Nik, se convirtió en el ganador de la temporada 2026 de 'Yo Soy' tras imponerse en la gala final celebrada el sábado 17 de octubre. El artista de Huaral cautivó al público con su caracterización del vocalista de Rata Blanca y se llevó el trofeo del programa junto con S/20.000.

En la última presentación, el imitador interpretó dos temas emblemáticos de la agrupación argentina: 'Aún estás en mis sueños' y 'Mujer amante'. Ambas canciones forman parte del repertorio más reconocido de la banda y representaron una oportunidad para demostrar su manejo vocal en una de las etapas más importantes del concurso.

La competencia también tuvo como finalistas a Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, quien ocupó el segundo lugar, y a Favio Enríquez, caracterizado como Ricky Martin, que quedó en la tercera posición. Con este resultado, Mr. Nik cerró su participación en el programa con una victoria que impulsó su proyección artística.

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