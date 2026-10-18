Nikólas Bujahico, joven artista de Huaral, logró ganar la final de ‘Yo soy’ gracias a su imitación de Adrián Barilari, vocalista de la banda argentina Rata Blanca. A sus 18 años, el cantante ha conseguido abrirse camino en la música y captar la atención del público con su interpretación, pero su recorrido artístico también está marcado por dificultades personales, dudas y experiencias de bullying escolar que forman parte de su historia de superación.

Antes de convertirse en uno de los protagonistas del programa, soñaba con dedicarse al dibujo y la pintura. Sin embargo, distintas circunstancias lo acercaron al canto y lo llevaron a descubrir una vocación que hoy busca convertir en su principal proyecto de vida. Su participación en el programa de imitación representó una oportunidad para demostrar su talento, fortalecer su seguridad frente al público y acercarse a sus objetivos como cantante y compositor.

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Nikólas Bujahico: de sus primeros pasos en la música a imitar a Adrián Barilari en 'Yo soy'

El camino artístico de Nikólas Bujahico comenzó lejos de los escenarios. Durante su infancia, el joven de Huaral se interesó por el dibujo y soñaba con pintar y realizar murales. Con el tiempo, el canto empezó a ocupar un lugar importante en su vida y encontró en la música una forma de desarrollar sus habilidades. Además, el respaldo de su banda, La Máquina del Tiempo, contribuyó a que continuara explorando su potencial como intérprete.

Decidirse por una carrera musical no fue sencillo. Uno de los principales desafíos que enfrentó fue convencer a su familia de que apostara por su vocación. Después de probar distintas alternativas de estudio y considerar otras opciones, decidió perseguir su sueño y viajar a Lima para audicionar en 'Yo soy', convencido de que el programa podía convertirse en una plataforma para mostrar su talento.

Uno de los momentos más significativos de su recorrido fue la interpretación de ‘Talismán’, canción que eligió para su primera audición. El tema tuvo un papel especial en su ingreso al concurso y se convirtió en parte de una experiencia que superó sus expectativas. Su presentación acumuló más de diez millones de visualizaciones, según lo señalado en el contenido compartido, y la reacción emocionada del jurado Ricardo Morán fue una sorpresa para el joven intérprete.

La repercusión de aquella audición le dio un nuevo impulso para continuar. Aunque al principio sentía preocupación por su apariencia y por enfrentarse al jurado, Nikólas Bujahico tenía una motivación personal: cumplir la promesa de llevar a su banda a la televisión. Esa determinación lo ayudó a dejar de lado parte de sus temores y concentrarse en la oportunidad que tenía delante.

Nikólas Bujahico comparte su mensaje contra el bullying y sus sueños para Huaral

La historia del joven también está marcada por experiencias de bullying escolar. A partir de lo vivido, comparte un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: recomienda evitar responder con agresiones, buscar ayuda cuando el acoso empeora y no abandonar los sueños por las dificultades.

"Yo he sido un joven que en primaria he sufrido bullying y en secundaria he recibido comentarios molestos por mi estatura, color de piel o mi apariencia. (…) No respondan (al bullying), no actúen como ellos, no caigan tan bajo, porque luego les pueden sacar en cara. Hay que buscar apoyo y ayuda", señaló Nikólas Bujahico, quien es conocido artísticamente como Mr. Nik.

Mr. Nik se corona campeón de Yo Soy 2026 y gana S/20.000 tras imitar a Adrián Barilari

Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nik, se consagró ganador de la edición 38 de ‘Yo soy’ tras imponerse en la gran final del sábado 17 de octubre. El artista de Huaral conquistó al público con su interpretación de Adrián Barilari, vocalista de la banda argentina Rata Blanca, y obtuvo el trofeo del programa junto con un premio de S/20.000.

Durante la gala decisiva, el imitador interpretó dos temas emblemáticos de la agrupación: ‘Aún estás en mis sueños’ y ‘Mujer amante’. Sus presentaciones recibieron comentarios favorables del jurado, que destacó su desempeño vocal y la recuperación mostrada en la etapa final de la competencia. Carlos Alcántara reconoció su evolución, mientras que Ricardo Morán le recomendó seguir cuidando su voz.

Con este resultado, Mr. Nik superó a Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, quien ocupó el segundo lugar, y a Favio Enríquez, caracterizado como Ricky Martin, que quedó en la tercera posición



