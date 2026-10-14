Angie Arizaga confirma detalles inéditos de su casamiento con Jota Benz y revela fecha clave del evento: “Sí o sí hay boda”

Angie Arizaga sorprendió al compartir nuevos detalles sobre su próximo matrimonio con Jota Benz. La influencer confirmó que ambos llegarán al altar en 2027, aunque todavía deben definir aspectos importantes de la celebración, como el destino y el mes en que se realizará el evento. "Lo único que sé es que el otro año sí o sí hay boda", aseguró la exreality durante una entrevista con 'América Espectáculos'.

Además de revelar sus planes matrimoniales, la ex participante de 'Esto es Guerra' se pronunció sobre la posibilidad de que su enlace sea transmitido por televisión, una alternativa que considera atractiva, pero que aún no ha decidido. La modelo también contó que ella y su pareja tienen la intención de darle un hermanito al hijo que poseen ambos, aunque por ahora prefieren concentrarse en organizar su casamiento antes de dar el siguiente paso familiar.

¿Cuándo y dónde será la boda de Angie Arizaga y Jota Benz? Todos los detalles

Aunque Angie Arizaga y Jota Benz ya tienen claro que se casarán en 2027, todavía no han establecido el día exacto de la ceremonia. La pareja maneja algunas opciones de meses, pero antes de avanzar con los preparativos necesita tomar una decisión fundamental: elegir el lugar donde celebrará su matrimonio. Asimismo, no descarta transmitir la ceremonia.

La empresaria dejó entrever que la boda podría realizarse fuera del Perú, pues ambos contemplan la posibilidad de viajar. "Me gusta hacer las cosas bien. Y así que por eso, no me quiero estresar todavía con el matriqui hasta que tengamos el lugar de dónde va a ser. Porque no sé si no sabemos, no creemos que sea en Perú, queremos viajar", comentó la figura televisiva al referirse a los planes que comparte con su pareja.

¿Se agranda la familia? Los planes de Angie Arizaga y Jota Benz para un segundo bebé

Además de hablar sobre su matrimonio, la exintegrante de 'Esto es Guerra' se refirió a la posibilidad de tener otro hijo con el cantante de género urbano. La también influencer confirmó que ambos han conversado sobre la idea de agrandar la familia y que desean darle un hermanito al menor que ambos tienen. No obstante, dejó claro que, por el momento, su principal objetivo es concretar la boda que tienen prevista para 2027.

"Vayamos por partes, vayamos por partes, por favor. Ahorita en lo que estamos enfocándonos es en poder [concretar] que el matrimonio sea el otro año. Y después de eso, sí de todas maneras tenemos hablado y queremos darle un hermanito a Mate** y que la familia siga creciendo. Y todo, pero tiempo al tiempo", expresó durante la conversación con el programa de espectáculos.