Rosángela Espinoza se somete a operación tras sufrir accidente vinculado a Karen Dejo y lanza fuerte mensaje: "¡Se pudo haber evitado!" La influencer Rosángela Espinoza recibió un fuerte impacto de parte de Karen Dejo en plena competencia en 'Esto es Guerra', lo que le provocó una lesión importante por fractura nasal.

Rosángela Espinoza fue sometida a una operación tras el accidente que sufrió durante una competencia de ‘Esto es Guerra’, donde recibió un fuerte impacto de Karen Dejo que terminó rompiéndole la nariz. La influencer confirmó que la intervención médica fue exitosa, pero deberá permanecer alejada de los esfuerzos físicos mientras sigue un largo proceso de recuperación.

Además de revelar su estado de salud, la integrante de los Combatientes compartió en TikTok el instante exacto del choque y lanzó un contundente mensaje sobre lo ocurrido. Según su versión, la situación pudo evitarse, una afirmación que dejó en evidencia al señalar que la popular ‘Sabrosura’ tenía espacio suficiente para continuar la prueba sin colisionar con ella.

Rosángela Espinoza termina en el hospital y se opera tras incidente con Karen Dejo

El accidente ocurrió en plena competencia en vivo en ‘Esto es Guerra’, dinámica en la que se usaron barriles como obstáculos. Incluso, al momento del incidente, los propios conductores Mathías Brivio y Katia Palma señalaron que Karen Dejo impactó con su hombro derecho a Rosángela cuando ambas disputaban la prueba, aunque sin intención. Días después del accidente, Espinoza publicó el video de la secuencia y reveló que le esperaba un periodo de recuperación.

Sobre su estado de salud, ‘Rocha’ informó que la intervención fue exitosa. "Ayer me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora me toca descansar y recuperarme. Primero está mi salud", escribió sobre las imágenes el 24 de octubre.

Rosángela Espinoza y su fuerte crítica ante choque con Karen Dejo

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reflexión acerca de la maniobra que terminó en el choque. En un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las versiones surgidas tras el incidente, sostuvo: "Yo estaba en mi barril, sin la más mínima intención de chocar ni lastimar a nadie. La otra persona tenía todo el espacio suficiente para abrirse y seguir su camino sin impactar contra mí. ¡Este accidente se pudo haber evitado!".

En la descripción de la publicación, la integrante de los Combatientes explicó que los médicos le indicaron permanecer un mes sin realizar esfuerzos físicos. Además, señaló que todavía desconoce cuál será su situación dentro de ‘EEF’ durante ese periodo, aunque dejó claro que evaluará con calma cualquier decisión, ya que su prioridad es recuperarse por completo y evitar complicaciones tras la operación.

El mismo mensaje fue reforzado en Instagram, donde compartió fotografías desde la clínica y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días. A través de esa red social, Rosángela anunció: “La tomografía mostró una fractura nasal en varios fragmentos, con desplazamiento y posible fractura parcial del tabique”. Además, la influencer reiteró sus cuestionamientos hacia el accionar de Karen Dejo y manifestó que ya se había quejado de este tipo de situaciones.