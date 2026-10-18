Amy Gutiérrez impacta con revelación sobre su círculo de amigos: “No todo el mundo tiene las mejores intenciones”

Amy Gutiérrez compartió algunas de las lecciones que ha aprendido a lo largo de su trayectoria artística y reconoció que las experiencias difíciles le enseñaron a identificar mejor en quién confiar. En una entrevista con el diario Trome, la cantante habló sobre las falsas amistades, los comentarios malintencionados y la importancia de proteger su vida privada. "No todo el mundo tiene las mejores intenciones", afirmó.

La intérprete también señaló que atraviesa una etapa personal feliz, aunque mantiene sus prioridades enfocadas en la música y en los proyectos que desea concretar. A sus 28 años, recordó sus inicios en el Callao, el esfuerzo que le permitió presentarse en importantes escenarios y explicó por qué no contempla convertirse en madre en el corto plazo.

Amy Gutiérrez se sincera sobre sus amistades en el medio artístico

La cantante contó que sus experiencias dentro y fuera del ambiente artístico le enseñaron a ser más cuidadosa con las personas de su entorno. Según explicó, algunas pueden aprovechar la cercanía para divulgar información privada o difundir versiones que terminan perjudicando a otros.

"Aprendí que el círculo amical que uno tiene, sobre todo cuando eres artista, es bien chiquito porque no todo el mundo tiene las mejores intenciones", expresó la exvocalista de You Salsa al reflexionar sobre sus amistades. También advirtió que las personas con acceso a su vida personal pueden compartir información fuera de contexto o transmitir versiones equivocadas.

¿Amy Gutiérrez quiere ser mamá? Su postura sobre la maternidad

Aunque atraviesa un momento sentimental positivo, Gutiérrez dejó en claro que todavía no siente que haya llegado el momento de convertirse en madre. La cantante explicó que tiene varios objetivos personales y profesionales pendientes. Debido a ello, prefiere avanzar a su propio ritmo antes de asumir esa responsabilidad.

"Todavía no, porque tengo muchas cosas que hacer y quiero cumplir muchos sueños más. Pero ya en unos añitos yo creo que me animo", comentó al ser consultada sobre la posibilidad de tener hijos.

Asimismo, reconoció que las intervenciones médicas le generan temor. Sin embargo, el texto precisó a qué procedimiento se refiere cuando menciona la preservación de la fertilidad, así como confirmar que la artista abordó ese tema durante la entrevista.