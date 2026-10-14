La conductora María Pía Copello atravesó momentos de profunda angustia luego de enterarse del accidente que sufrió su hijo Samuelito durante su participación en los Caminos del Inca. El vehículo que conducía el adolescente se despistó y cayó en una zanja en el tramo de la carretera Ayacucho-Matará, una zona descrita como desolada.

El episodio ocurrió durante el debut del joven como piloto en esta tradicional competencia automovilística. Según contó la exfigura de América Televisión, recibió una videollamada de su primogénito, quien le explicó lo sucedido y le mostró las consecuencias del accidente. Aunque el incidente le provocó una fuerte impresión, la conductora encontró alivio al saber que su hijo se encontraba bien.

María Pía Copello revela que su hijo sufrió terrible accidente en Caminos del Inca

María Pía Copello compartió los detalles del dramático momento en el podcast ‘Sin más que decir’. La presentadora recordó la llamada que recibió de Samuel Dyer y describió la desesperación que sintió al ver el automóvil en el que su hijo competía, después de que este terminara fuera de la vía.

“Se comunicó conmigo en una videollamada y me relató el accidente. Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios”, relató Copello al recordar la conversación con su hijo.

“Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí, lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto”, agregó María Pía Copello al describir sus sentimientos tras conocer el incidente.

¿Hijo de María Pía Copello abandonará Caminos del Inca tras accidente?

Copello explicó que Samuelito tenía grandes expectativas para esta participación, especialmente porque se trataba de su estreno al volante en una de las pruebas más tradicionales del automovilismo peruano. El joven esperaba completar el recorrido y mantener el buen desempeño que había mostrado hasta ese momento.

“Imagínate toda su ilusión porque lo están esperando en Apurímac, porque era su debut como piloto y estaba haciendo las cosas bien. Aunque, como le dije, lo más importante es que está vivo, sano y bueno. Espero que siga, aunque por el tiempo perdido no alcance el podio”, manifestó María Pía Copello.