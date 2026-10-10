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Nelly Rossinelli critica la falta de acción ante incendios forestales en Perú: "Otras cosas están acaparando la atención"

La influencer Nelly Rossinelli cuestionó la inacción de las autoridades y criticó que los incendios forestales reciban menos atención que otros acontecimientos, como los conciertos de BTS.

La creadora de contenido Nelly Rossinelli se pronunció en redes sociales sobre los incendios forestales.
La creadora de contenido Nelly Rossinelli se pronunció en redes sociales sobre los incendios forestales.Foto: composición LR/Facebook
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Nelly Rossinelli alzó su voz ante los incendios forestales que afectan a Cusco y otras regiones del Perú. La creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales para alertar sobre la gravedad de la emergencia y las consecuencias que deja a su paso, tanto para las comunidades como para los ecosistemas. Además, cuestionó la respuesta de las autoridades frente a una situación que requiere atención urgente.

En su pronunciamiento, la cocinera también criticó que otros acontecimientos concentren el interés del público mientras los siniestros reciben menos visibilidad. Para ilustrar su reflexión, incluyó imágenes de los conciertos de BTS en Lima y de eventos deportivos, y pidió que la solidaridad que despiertan estos espectáculos también se manifieste ante los desastres que golpean a miles de peruanos.

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Nelly Rossinelli cuestiona la atención que reciben los incendios forestales

La integrante de 'El Gran Chef Famosos' inició su mensaje con una frase contundente sobre la situación que atraviesa el país: “El Perú está en emergencia y no queremos verlo”.

A continuación, explicó por qué considera que los incendios no reciben la atención necesaria, pese a las graves consecuencias que dejan en las zonas afectadas. “Hay otras cosas que están sucediendo en el país y que han acaparado la atención nacional e internacional (muestra imágenes de los conciertos de BTS y eventos deportivos) y han movilizado a miles de personas, pero los incendios forestales que están ocurriendo, y que realmente merecen toda nuestra atención, no han tenido ese foco de atención que merecen”, manifestó.

Su crítica también estuvo dirigida a las autoridades. Durante el video, Rossinelli señaló que, hasta ese momento, se habían reportado seis fallecidos a causa de los incendios en Cusco y otras zonas del país. Asimismo, destacó que los propios pobladores intentaban controlar las llamas con los recursos disponibles. “Las autoridades no se han hecho cargo hasta el momento de mitigar estos incendios y su impacto. Lo que han hecho los pobladores es apagarlos como pueden, pero hasta el momento no han sido controlados”, sostuvo.

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Pide ayuda para las zonas afectadas

Además de expresar su indignación, Rossinelli compartió información sobre puntos de acopio y donaciones para apoyar a los damnificados. También pidió a sus seguidores que difundieran estos datos para que la ayuda llegue a más personas.

La influencer insistió en que las comunidades afectadas no deben enfrentar solas las consecuencias de la emergencia. “Que no quede simplemente en el olvido y que no quede en un problema que la población del Cusco y de las otras zonas afectadas tengan que resolver solos”, expresó.

En esa misma línea, comparó la capacidad de convocatoria que generan los espectáculos con la respuesta que exige una tragedia ambiental. “Demostremos que, así como somos un país unido para un concierto internacional, para un campeonato de fútbol o un evento deportivo, también somos un país unido para cuando ocurren estos tipos de desastres naturales que afectan a nuestros hermanos”, manifestó.

La cocinera también pidió reflexionar sobre el tiempo que tomará recuperar los ecosistemas afectados y las dificultades de las familias que pierden sus cultivos o su principal fuente de ingresos a causa del fuego.

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