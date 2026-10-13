Jean Paul Gabuteau salió al frente tras la polémica generada por la celebración de sus 50 años, en medio de los rumores que lo vinculan con una posible reconciliación con Silvia Cornejo, a quien le fue infiel durante su segundo embarazo. El empresario fue abordado por las cámaras de un conocido programa de espectáculos y se pronunció sobre las especulaciones en torno a su vida privada.

Durante la entrevista, el empresario dejó en claro que no le preocupan las opiniones de terceros. También fue consultado por otra controversia que surgió semanas atrás: su ausencia en las fotografías del baby shower que organizó la modelo para celebrar la llegada de su segundo hijo.

Jean Paul Gabuteau es consultado sobre baby shower de su segundo bebé de Silvia Cornejo

Todo ocurrió ante las cámaras de 'Amor y Fuego', donde Jean Paul fue consultado por el baby shower que Silvia Cornejo protagonizó tras el ampay y la posterior separación de su aún esposo. En aquella reunión, la también presentadora lució radiante y estuvo acompañada de sus familiares y amigas más cercanas, entre ellas Maju Mantilla y Olga Zumarán.

Al ser interrogado sobre el agasajo a su bebé y la posibilidad de haber compartido ese momento con Silvia, el empresario evitó dar detalles y se negó a responder sobre su vida personal. “No, como te digo, es mi vida privada”, declaró al reportero del programa conducido por Rodrigo González, 'Peluchín', y Gigi Mitre.

¿Jean Paul Gabuteau celebró sus 50 años junto a Silvia Cornejo?

La conversación cambió de rumbo cuando le preguntaron por la celebración de sus 50 años y si había “tirado la casa por la ventana”. Lejos de mostrarse frontal por los comentarios, Gabuteau respondió: “Sí, claro, pueden opinar lo que ustedes quieran”. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención: la fiesta se había realizado en la vivienda que comparte con Silvia Cornejo. Esto alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos tras la infidelidad del empresario.

Ante las preguntas sobre si su aún esposa estuvo presente en la celebración, Gabuteau no confirmó ni descartó su asistencia. En cambio, defendió su decisión de festejar en su propia vivienda. “No hay nada malo, yo puedo celebrar en mi casa”, sentenció.

Por otro lado, Rodrigo González comentó que Jean Paul no estaría contemplando retomar su relación con Silvia Cornejo, luego de haberle sido infiel nuevamente con su expareja, Analía Jiménez. Además, según lo señalado por ‘Peluchín’, la presentadora tampoco habría participado en la fiesta por los 50 años del empresario.