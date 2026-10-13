Dayan Flor pidió a las autoridades atención urgente para quienes controlan el fuego y quienes sufren sus consecuencias en Puno. Fotos: Facebook

Dayan Flor pidió a las autoridades atención urgente para quienes controlan el fuego y quienes sufren sus consecuencias en Puno. Fotos: Facebook

Perú atraviesa una de las etapas más críticas de la temporada de incendios forestales. El Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró 19 siniestros en distintos puntos del país hasta el 12 de octubre. Incluso, en Puno, se reportó la muerte de un adulto mayor de 82 años. Ante esa situación, varios artistas no han dudado en pedir a las autoridades que no dejen solos a los peruanos del interior del país.

El lunes 12 de octubre, la cantante folclórica Dayan Flor, quien fue prenominada como mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2026, llegó a Calapuja, en Lampa (Puno), donde se registró un gran incendio forestal que afectó las casas de seis comunidades de dicho distrito. Las familias damnificadas denunciaron que, a pesar de la gravedad, no habían recibido ayuda humanitaria ni forraje para sus animales porque todos los pastizales habían quedado convertidos en cenizas.

Dayan Flor no dudó en llevar ayuda a las familia de Calapuja: "Quizás nuestra ayuda sea pequeña, pero nace de corazón". Fotos: Facebook

Dayan Flor pide apoyo del Gobierno peruano

Mediante sus redes sociales, la cantante sureña expresó su dolor por todo lo que han perdido los puneños en días recientes. "Me duele profundamente ver lo que está pasando en nuestra región de Puno. Ver cómo el fuego consume nuestros campos y cómo tantas personas luchan por controlar esta situación es realmente desgarrador", comentó Dayan Flor, quien no dudó en llevar ayuda a las familias de Calapuja.

Dayan Flor, la primera artista folclórica en convertirse en miembro de los Latin Grammy, pidió a las autoridades nacionales que envíen ayuda a quienes más lo necesitan. "Quizás nuestra ayuda sea pequeña frente a esta emergencia, pero nace de corazón y con la esperanza de que más personas puedan sumarse. ¿Hasta cuándo tendremos que enfrentar estas situaciones sin recibir la atención y el apoyo que realmente necesitamos?", preguntó con tono de indignación.

La cantante folclórica Dayan Flor pide al Gobierno que no deje solos a los puneños. Foto: Facebook

"Hago un llamado a nuestras autoridades regionales y nacionales para que no dejen sola a nuestra población. Necesitamos acciones urgentes, recursos y apoyo para quienes están arriesgando su integridad intentando controlar el fuego. Por favor, unámonos más. Hoy más que nunca necesitamos demostrar nuestra solidaridad. No esperemos a que la situación sea aún más grave para actuar. De corazón, gracias a todas esas personas valientes que están haciendo lo posible por ayudar. Que Dios los proteja y permita que esta situación termine pronto", concluyó en su publicación, la cual estuvo acompañada de imágenes de cómo está la situación en el sur del país.