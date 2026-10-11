La familia de Melissa Klug celebra la llegada de una nueva integrante. Gianella Marquina, hija mayor de la empresaria chalaca, se convirtió en madre primeriza a los 26 años y compartió la noticia a través de su cuenta personal de Instagram, donde publicó una tierna fotografía de su recién nacida.

La joven abogada mostró parte del rostro de la bebé y una de sus pequeñas manos sujetando a sus padres, aunque prefirió mantener su identidad visual en privado. La publicación estuvo acompañada de una breve frase que refleja la emoción por esta nueva etapa: "Mi pequeño amor".

Gianella Marquina se convierte en madre primeriza y dedica emotivo mensaje a su bebé

Gianella Marquina anunció la llegada de su primera hija después de compartir meses atrás la noticia de su embarazo. En junio de 2026, la joven había revelado que esperaba un bebé junto a su pareja, cuya identidad no ha sido divulgada públicamente. Desde entonces, expresó su entusiasmo por la nueva etapa que estaba por comenzar.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos tres, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió en aquella oportunidad, al compartir su alegría por la próxima llegada de la pequeña.

La hija mayor de Melissa Klug también dedicó unas palabras a la maternidad y manifestó el significado especial que tenía para ella convertirse en madre. En su mensaje, destacó su fe y el cariño que siente por su familia, además de recordar a una persona importante en su vida.

“Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, expresó durante el anuncio de su embarazo.

Melissa Klug emocionada por nacimiento de su cuarto nieto

La llegada de la hija de Gianella Marquina también llenó de alegría a Melissa Klug, quien se pronunció poco después del anuncio de su hija. La empresaria compartió un mensaje afectuoso para celebrar el nacimiento de la pequeña y expresar el amor que siente por ambas.

“Cuánto las amo, mis amores”, escribió la chalaca en referencia a su hija y a la recién nacida. Con este acontecimiento familiar, la 'Blanca de Chucuito' suma una cuarta nieta a su familia y celebra una nueva etapa junto a sus seres queridos.

Melissa Lobatón Klug, hermana de Gianella, tampoco dejó pasar la ocasión para darle la bienvenida a su sobrina. A través de un mensaje, manifestó el cariño que siente por la bebé y la emoción de convertirse en tía nuevamente.