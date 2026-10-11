Exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ reaparece trabajando con el staff de BTS y sorprende con su talento

Sasha Kapsunov, recordado por su participación en 'Al fondo hay sitio' y 'América Kids', sorprendió al revelar que trabajó junto al staff de BTS durante los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofreció en Lima. El comunicador audiovisual estuvo a cargo de realizar tomas aéreas con un dron durante las presentaciones en el Estadio de San Marcos.

Tras culminar su participación, el actor peruano compartió su experiencia en Instagram y expresó su agradecimiento por la oportunidad de colaborar con un equipo de producción internacional. "Es realmente increíble la experiencia de estar con un staff de este nivel", manifestó, además de destacar la calidad de las imágenes que logró capturar durante los espectáculos.

Sasha Kapsunov tras culminar su trabajo con el staff de BTS. Foto: Instagram.

Sasha Kapsunov agradece a BTS por trabajar junto a ellos

A través de sus redes sociales, Sasha Kapsunov compartió un mensaje tras finalizar su trabajo en los conciertos de BTS. El artista se mostró satisfecho por haber participado en una producción de esta magnitud y destacó la experiencia de colaborar con profesionales de distintas especialidades.

"Gente, se acabó. Ha sido una gran aventura. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado de participar con esta gente tan importante, con profesionales de todo tipo, de todas las áreas, uno mejor que el otro", expresó en Instagram.

El comunicador también agradeció la confianza depositada en él y resaltó el resultado de su trabajo durante las tres fechas. "Estoy muy contento, las tomas de las pantallas increíbles. Todo ha estado hermoso para resumirlo en un video", señaló.

Finalmente, reconoció el esfuerzo que implica acceder a este tipo de oportunidades profesionales: "Estoy agradecido con la oportunidad y saber que siempre nos sacamos la mugre para tener este tipo de chances".

Sasha Kapsunov destacó por su talento como manejador de drones

Durante los conciertos realizados el 7, 9 y 10 de octubre, Sasha estuvo a cargo de las tomas aéreas que formaron parte del registro audiovisual del espectáculo. Para cumplir con esta labor, utilizó un dron con cámara y trabajó junto al equipo de dirección de video encargado de captar diferentes momentos de las presentaciones de BTS en Lima.

El propio Kapsunov destacó su satisfacción por las imágenes obtenidas y por haber representado al público peruano a través de su trabajo. "Un montón de gente me ha escrito diciéndome cosas lindas y estoy súper contento de haber representado a la gente con esas tomitas de dron, han estado lindas y de verdad una linda experiencia", comentó.