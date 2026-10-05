Los primeros resultados de las Elecciones Regionales y Municipales han dejado una contienda bastante ajustada entre Rafael López Aliaga y Francis Allison por la alcaldía de Lima. De acuerdo con el conteo rápido de Datum al 100%, el líder de Renovación Popular alcanza el 27.6% de los votos, mientras que el candidato de Avanza País registra 26.7%. Más atrás aparece Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15.0%.

En este contexto, Jorge Guerra, el popular 'Jimmy Gonzales' en 'Al fondo hay sitio', utilizó sus redes sociales para lanzar una ácida crítica contra el popular 'Porky'. A través de una historia de Instagram, el actor compartió una ilustración acompañada de un mensaje en el que cuestionó duramente su gestión política en Lima y evocó una conocida reflexión de Salazar Bondy sobre la capital peruana.

Jorge Guerra se mostró en desacuerdo con posible reelección de López Aliaga.

Jorge Guerra comparte crítica tras posible triunfo de Renovación Popular en Lima

Tras conocerse los primeros resultados de las Elecciones Municipales, Jorge Guerra no dudó en pronunciarse sobre el escenario que enfrenta Lima. El actor compartió en sus historias de Instagram una ilustración del caricaturista Carlos Lavida en la que aparece un cerdo con una camiseta alusiva a Renovación Popular sobre una representación fragmentada de la capital.

La imagen está acompañada de la frase "Gracias, Lima. Seguiré trabajando", mientras que el texto publicado por el actor de 'Al fondo hay sitio' cuestiona directamente la situación de la ciudad.

"Qué bestia cómo Salazar Bondy describió minuciosa y claramente a una Lima jodidamente fragmentada hace más de 60 años", escribió el intérprete de 'Jimmy', antes de añadir una crítica a quienes han gobernado la capital. "Creo que los que la gobernaron en aquel entonces eran unos eruditos en comparación a este individuo", señaló.

Dura crítica y cuestionamiento a Rafael López Aliaga

En la parte inferior de la publicación, Jorge Guerra añadió otra reflexión sobre el futuro de la ciudad: "Vivimos en los restos de los restos de los restos de la Arcadia Colonial".

Finalmente, cuestionó el rumbo que podría tomar Lima de cara a los próximos años, ya que, a su consideración, Rafael López Aliaga y sus allegados han hecho una terrible gestión al mando de la capital peruana.

"Veremos si para el 2030 quedan restos que devorar, porque este señor y sus amigotes siempre han estado hambrientos de poder, empobreciendo todo a su paso", sentenció.