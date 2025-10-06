El actor y exintegrante de la recordada serie de televisión ‘América Kids’, Sasha Kapsunov, habló recientemente en un pódcast sobre su faceta más íntima. Durante la charla, destacó que la paternidad transformó su manera de ver el mundo y lo motivó a mejorar desde los 21 años. Asimismo, relató los retos y las decisiones que asumió para orientar su futuro con el propósito de convertirse en un referente para su hijo y progresar en todos los aspectos de la vida.

La vida de Sasha Kapsunov como padre de familia

En su rol de padre, Sasha compartió una reflexión sobre el camino que recorrió para superarse a sí mismo. En gran medida, tuvo que tomar decisiones que lo llevaron a desarrollarse en el plano personal, lo que le permitió enfrentar los temores internos que lo limitaban.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

''Yo fui papá chibolo a los 21 años. Entonces, obviamente a mí me ayudó un montón, es más, yo creo que, la mayoría de las cosas que he logrado es porque rompes tus miedos y esquemas porque cuando eres papá tienes tocar varias puertas, decir chau miedos'' declaró.

Paralelamente, mencionó que ese proceso le ayudó a tomar decisiones con mayor determinación antes de actuar, y que ser un buen ejemplo para su hijo es lo más importante cuando se asume el rol de padre.

''O sea, tú me dices: ‘’hagamos esto’’ y yo me siento en la capacidad de hacerlo. Y eso se debe a que rompí ciertos miedos que tenía porque cuando uno es papá tienes que cumplir y quieres dar todo ello que alguna vez imaginaste que tú no has tenido que quisieras darle a tu hijo. Entonces, me cambió un montón para bien’’, puntualizó.

El amor, el principal motivo para hacer las cosas de la mejor manera

Además, destacó la importancia de crecer en un entorno donde prevalezca el amor. En ese sentido, subrayó que es fundamental que las personas se sientan acompañadas y seguras al estar rodeadas de familiares o amistades que les brinden apoyo emocional y compañía.

''Crecer en un lugar donde hay amor te da seguridad sin duda alguna. Cualquier cosa que hagas con amor o que tu entorno esté rodeado de amor, cariño hacia tu trabajo, tu familia o donde estés, va a ser que te sientas más cómodo, hacer las cosas con amor, con ganas. Esa es la clave, creo yo'', sentenció.