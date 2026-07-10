Deysi Araujo y sus amigas desatan el caos en evento tras anunciar la venta de su departamento en San Isidro

Deysi Araujo y sus amigas hicieron de las suyas en Barranco. Foto: Composición LR/ATV.

Deysi Araujo y sus amigas hicieron de las suyas en Barranco. Foto: Composición LR/ATV.

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Deysi Araujo ha estado en el ojo público luego de anunciar la venta de su exclusivo departamento en San Isidro, ya que asegura ser discriminada constantemente por los vecinos de su edificio.

Por esa razón, la vedette quiso dejar atrás esta lamentable situación y se reunió con sus amigas Paloma de la Guaracha y la Negra Petróleo para asistir al show de Mónica Cabrejos, en el distrito de Barranco. Sin embargo, todo se salió de control, pues generaron un gran alboroto en el recinto.

¿Qué hicieron Deysi Araujo y sus amigas en el show de Mónica Cabrejos?

Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' acompañaron a Deysi Araujo y sus amigas, a quienes Magaly Medina bautizó como sus 'Monstruitas'. El trío llegó con sus respectivas parejas y se tomó fotografías con el público. Sin embargo, desató el caos durante la función de Mónica Cabrejos, quien las invitó personalmente.

Ellas protagonizaron desplantes e intentos de canje para no pagar, además de intentar robar bebidas alcohólicas. Al enterarse de esto, Cabrejos se avergonzó de la situación y salió por la puerta trasera sin despedirse de sus invitadas, a quienes prometió invitarlas a beber.

Magaly Medina se pronuncia tras escándalo de Deysi Araujo y sus amigas

Al ver las imágenes del desplante de Mónica Cabrejos a Deysi Araujo, la Negra Petróleo y Paloma de la Guaracha, Magaly Medina no dudó en reaccionar. “¿Cómo se va a ir por otra puerta? Mónica, no te pases, no les hagas eso a mis monstruitos”, expresó entre risas.

“Nos divierten, sí que nos divierten. Ellas nacieron en este programa, crecieron en este programa”, señaló la presentadora al referirse, de manera cómica, a sus 'creaciones'.