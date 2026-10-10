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¡Será varón! Jorge Luna se emociona al conocer el sexo de su bebé junto a su esposa Melissa Gonzáles

El empresario Jorge Luna y su esposa, Melissa Gonzáles, ya tienen otros dos hijos varoncitos. Así fue el momento exacto en que conocieron el sexo de su bebé en una amena celebración.

Jorge Luna y su esposa Melissa Gonzáles sumarán un tercer varoncito a la familia.
Jorge Luna y su esposa Melissa Gonzáles sumarán un tercer varoncito a la familia.Foto: composición LR/TikTok/Instagram
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Jorge Luna y su esposa, Melissa Gonzáles, viven una nueva etapa de felicidad con la llegada de su tercer hijo. La pareja organizó una reunión para conocer el sexo de su bebé y, entre la emoción de sus familiares y amigos, descubrió que otro varoncito se sumará a la familia.

El integrante de 'Hablando Huevadas' no pudo ocultar su alegría al ver que el color azul confirmaba la noticia. De inmediato, se fundió en un fuerte abrazo con su cónyuge, mientras los invitados celebraban junto a ellos este importante momento.

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Jorge Luna y Melissa Gonzáles celebran revelación de sexo de su tercer hijo

Días antes, el humorista y empresario había anunciado a través de sus redes sociales que se convertiría en padre por tercera vez junto a Melissa Gonzáles. La noticia llegó poco después de que su esposa celebrara otro importante logro personal: su titulación como licenciada en Marketing en una reconocida universidad peruana.

En aquella ocasión, Luna compartió la buena nueva con el humor que lo caracteriza, pero también dejó ver la emoción que le genera la llegada de un nuevo integrante a su familia. "Tengo demasiado en el corazón y muy poco vocabulario para este momento. No sé cómo traducirles esto, solo sé que pocas veces en mi vida me sentí tan feliz, tan agradecido y tan emocionado al mismo tiempo", manifestó.

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El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores y figuras de la farándula nacional. Una de ellas fue Magaly Medina, quien felicitó a la pareja por la relación estable y armoniosa que ha construido a lo largo de los años, desde una época en la que Jorge Luna todavía no alcanzaba el éxito empresarial que tiene actualmente.

Días después del anuncio, las imágenes de la revelación de sexo comenzaron a circular en redes sociales. En ellas se observa el momento en que Jorge Luna y Melissa Gonzáles descubren que tendrán otro varoncito. Rodeados de sus seres queridos, ambos participaron en una cuenta regresiva que terminó cuando presionaron un dispositivo con forma de TNT. Al llegar a cero, una nube de polvo azul se elevó en el aire y confirmó que esperan un niño. La reacción de la pareja no tardó en llegar: Luna y su esposa se abrazaron fuertemente, mientras sus familiares y amigos expresaban su alegría con gritos y muestras de cariño.

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