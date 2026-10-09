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Espectáculos

Gia Meier destapa la verdad sobre misterioso joven que la acompañó en su noche de juerga: "Desde el nido"

Tras ser captada en aparente estado de ebriedad junto a un joven, la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre abordó las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

La influencer Gia Meier se pronunció a través de TikTok.
La influencer Gia Meier se pronunció a través de TikTok.Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram
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Las recientes imágenes de Gia Meier en una salida nocturna no solo generaron comentarios acerca del estado de la influencer, sino también sobre la identidad del joven que permaneció a su lado. La escena despertó especulaciones en redes sociales, donde varios usuarios llegaron a pensar que se trataba de la pareja de la hija de los famosos actores Christian Meier y Marisol Aguirre.

Tras los rumores, la creadora de contenido decidió pronunciarse y aclarar el vínculo que mantiene con el muchacho con la que fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

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Gia Meier aclara quién era el joven que apareció junto a ella

Los comentarios surgieron después de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes de Gia Meier a la salida de un local nocturno. En la nota se veía a la influencer, en aparente estado de ebriedad, junto a un joven que permaneció junto a ella mientras esperaba un taxi, hecho que alimentó las especulaciones sobre una supuesta relación sentimental.

Ante los comentarios, la influencer respondió a través de TikTok y explicó cuál es el verdadero vínculo que los une. Con una frase breve, Gia descartó cualquier romance y reveló que se trata de una amistad de muchos años. “Ja, ja, ja. Mi mejor amigo desde el nido”, aseguró. De esta manera, la hija de Christian Meier dejó claro que conoce al joven desde la infancia y que la confianza mostrada en las imágenes responde a esa larga amistad.

En el informe del programa, previamente, se hizo énfasis en el estado de la joven durante la espera de su movilidad y en la posibilidad de que su acompañante sea su pareja. “Nos llamó la atención esta flaquita que con las justas podía caminar (...). Tenía que apoyarse en ese patita, que sería su pareja, con quien esperaba su taxi (...). Tenía que apoyarse en un poste para no caerse”, narró la voz en off.

Pese a las especulaciones iniciales, la propia Gia Meier aclaró que el joven no es su pareja, sino uno de sus amigos más cercanos, una explicación que terminó por despejar las dudas que dejaron las imágenes.

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