John Kelvin causa polémica al arremeter contra Dalia Durán tras ser denunciado por agresión: “Utiliza el sistema de justicia”

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John Kelvin rompió su silencio luego de que el Poder Judicial lo sentenciara en primera instancia a cuatro años y un día de pena privativa de libertad, tras la nueva denuncia presentada por su expareja, Dalia Durán, por agresión física contra ella y sus hijos.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de cumbia, cuyo nombre real es Jonathan Sarmiento Llanto, generó polémica al cuestionar a Durán, madre de sus hijos. En el pronunciamiento, afirmó que la cubana estaría utilizando el sistema judicial para perjudicarlo, con lo que minimizó las denuncias por agresión que ella ha formulado en su contra.

Comunicado de John Kelvin. Foto: Instagram.

PUEDES VER: John Kelvin fue condenado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por agredir otra vez a Dalia Durán

John Kelvin denuncia que Dalia Durán busca perjudicarlo

En el oficio, John Kelvin restó importancia a las denuncias presentadas por Dalia Durán y sorprendió al cuestionar las intenciones de su expareja. Según el cantante, ella tendría como objetivo perjudicarlo a través de los procesos judiciales iniciados en su contra.

Además, recordó que la mujer modificó su versión de los hechos en el pasado. Sin embargo, Durán sostuvo en su momento que tomó esa decisión tras haber sido manipulada por el propio artista, luego de denunciar las agresiones y mostrar las lesiones que presentaba en el rostro.

“Es necesario denunciar públicamente que la señora agraviada viene utilizando el sistema de justicia como un mecanismo para perjudicarme, repitiendo conductas pasadas que resultaron en una injusta privación de mi libertad. Asimismo, observo con preocupación la difusión de información que vulnera mi derecho de honor y a la presunción de inocencia”, escribió Kelvin.

John Kelvin aclara su situación legal

En su mensaje, John Kelvin, de 39 años, precisó también que la condena en su contra corresponde a una sentencia de primera instancia. Además, indicó que tanto él como Dalia Durán están a la espera de la lectura oficial de la resolución por parte del Juzgado Penal de Lima Norte. Tras ello, anunció que apelará la decisión judicial.

“Una vez que sea notificado con el texto íntegro de la sentencia, mi defensa técnica procederá a interponer el recurso de apelación dentro de los plazos de la ley, ejerciendo mi derecho a la pluralidad de instancia. Estamos plenamente convencidos de que, en una instancia superior, se revertirá el fallo”, expuso el cantante.

Añadió también que no irá a prisión. “Es importante precisar que la sentencia en primera instancia (dada el 3 de junio) no impone una pena privativa de la libertad”, sostuvo.