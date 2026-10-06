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Periodista Gunter Rave sorprende al anunciar cobertura de BTS en Perú y envía mensaje a las ARMY: "Estamos detrás de la noticia"

"Vamos a averiguar en qué hotel están", aseguró el periodista Gunter Rave en plena transmisión en vivo en un noticiero de Canal N. El comunicador desafió así a las Armys, quienes pedían respetar la privacidad de BTS.

Armys peruanos cuestionaron las declaraciones de Gunter Rave en Canal N. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Armys peruanos cuestionaron las declaraciones de Gunter Rave en Canal N. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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La llegada de BTS a Lima quedó marcada por una controversia entre parte de la comunidad ARMY y el periodista Gunter Rave. Durante una transmisión de Canal N, el comunicador afirmó que el equipo periodístico seguiría los movimientos de la agrupación surcoreana en Perú e intentaría conocer el hotel donde se hospedan y las actividades previstas antes de sus conciertos.

El arribo de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ocurrió el lunes 5 de octubre, procedente de Bogotá, en el marco de la gira mundial 'Arirang'. La presencia de BTS en Lima contempla tres presentaciones en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre.

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Gunter Rave asegura que revelará todos los detalles de BTS en Perú

Durante el informe emitido por Canal N, Gunter Rave hizo referencia al pedido realizado por seguidoras de BTS para preservar la privacidad de los integrantes durante su estadía en Lima. El periodista reconoció que la comunidad ARMY había solicitado que no se difundiera información sobre el lugar donde se encontraban los artistas ni se generaran molestias en el hotel.

"Vamos a ver qué más actividades han preparado. Lo cierto es que, de acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel", señaló el reportero mientras se mostraban imágenes de la llegada de BTS al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El hombre de prensa continuó su intervención con una declaración que provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales. "Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, estamos detrás de la noticia", manifestó durante la transmisión.

Además, adelantó que Canal N intentaría obtener información sobre los movimientos de la agrupación durante los días previos a sus presentaciones. "Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer, y seguramente la vamos a cubrir. Muy a pesar de las ARMY", afirmó.

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¿Cuál fue el pedido que hicieron las Armys antes de la llegada de BTS a Perú?

Antes del arribo de BTS a Lima, agrupaciones de seguidoras hicieron un llamado para evitar la difusión de información privada relacionada con la estadía de los artistas. El pedido estuvo dirigido especialmente a no compartir datos sobre el hotel, recorridos o actividades que no hubieran sido anunciadas oficialmente.

La solicitud de las ARMY buscaba evitar concentraciones de personas en espacios privados y reducir posibles interferencias durante los desplazamientos de BTS y su equipo. La comunidad pidió que la información sobre la agenda del grupo en Perú se limite a aquella comunicada oficialmente.

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