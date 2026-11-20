Korina Rivadeneira pone en aprietos a Mario Hart con pregunta sobre Shirley Arica: "¿Qué tal es?" Korina Rivadeneira estuvo en el mismo programa que Mario Hart y lo dejó en shock con una pregunta directa sobre Shirley Arica, con quien se le vincula sentimentalmente.

Korina Rivadeneira sorprendió a Mario Hart durante su visita al podcast ‘Sin + qué decir’, donde no dudó en preguntarle por Shirley Arica, con quien se le vincula sentimentalmente.

La venezolana coincidió en el set con su expareja y padre de sus hijos, quien conduce el espacio junto a María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus. La consulta generó risas entre los presentes y puso al piloto en aprietos.

La actriz quiso saber si la modelo peruana era una persona agradable, una pregunta que tomó por sorpresa al exintegrante de ‘Esto es guerra’. El piloto tuvo que responder ante sus compañeros.

Mario Hart le responde a Korina Rivadeneira sobre cómo es Shirley Arica

Korina Rivadeneira quiso saber qué opinión tenía Mario Hart sobre Shirley Arica, pues admitió que nunca había tenido trato directo con la popular ‘chica realidad’, pese a conocerla por su presencia en la televisión. “No la conozco, o sea, la conozco porque es conocidísima, pero no porque la he tratado”, comentó la venezolana antes de dirigirse a su expareja: “¿Qué tal es, es chévere?”.

La consulta tomó desprevenido al conductor, quien soltó una risa nerviosa antes de responder. “Sí es chévere, es divertida”, aseguró. La exconductora de televisión también contó que vio la entrevista que Shirley Arica le realizó al padre de sus hijos y comentó que notó cierta complicidad entre ambos durante la conversación.

Korina Rivadeneira habla de la entrevista que Shirley Arica le hizo a Mario Hart

Korina Rivadeneira también habló sobre la entrevista que Shirley Arica le realizó a Mario Hart. La actriz reconoció que notó cierto coqueteo entre ambos, pero dejó claro que no tiene por qué involucrarse en la vida sentimental del padre de sus hijos.

“Fue una entrevista normal, hubo su coqueteo, ellos saben y bueno, nada, el que tiene que pensar u opinar algo de ella es él, no yo. Yo estoy tranquila. Con quien llegue a salir Mario, para mí lo más importante es que sea buena persona, porque va a estar alrededor de mis hijos, pero más allá de eso, yo no tengo que ver en sus decisiones ni con quién esté saliendo”, precisó.

Incluso, la extranjera no tuvo reparos en describir lo que notó durante el encuentro televisivo entre Mario Hart y la popular ‘Chica realidad’. “Hubo química, coqueteo, fueguito”, finalizó.