Florinda Meza expone polémica discusión con Chespirito por salidas nocturnas

Florinda Meza reafirmó los rumores que circulaban entorno a Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", su fallecido esposo. La recordada actriz de "El chavo del 8" indicó que su pareja era un pícaro y no descartó que él haya cometido algo indebido durante las diversas salidas nocturnas que tuvieron.

La actriz de "El chavo del 8" refirió que el genio que dio vida a muchos personajes y producciones de comedia era coqueto con sus amigas, y que en cada celebración no escatimaba en demostrar su "carisma" con las mujeres de su entorno.

"A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga 'El Tigre' ( dueño de Televisa). Yo soy bien inteligente. Yo sabía que 'El tigre' pues no dejaba pasar una, y que en esas reuniones de comida, seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando 'manitas calientes', ni solo hablaban", manifestó Florinda Meza al youtuber mexicano 'El Escorpión Dorado', quien invita a diversas personalidades al temido "confesionario rodante", donde ha puesto en aprietas a más de uno con sus incómodas e irreverentes preguntas.

Florinda Meza acotó que para ella lo más conveniente era hacerse la dormida ante la vida nocturna, llena de aventuras, que tenía el comediante mexicano. "Entonces yo estaba furiosa cuando llegaba tarde y, cuando oía el motor del coche, rápido me metía en la cama y me hacía la dormida. Él llegaba y me quería despertar", reveló.

La actriz azteca recordó un incómodo episodio que tuvo con el recordado Chavo del 8.

"Un día se pone furioso y me dice: '¡Con una %&$%&, llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si llego de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta!' Me enderezo rápido y le digo: 'No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir", aseveró.

Florinda Meza se ha convertido en una de las actrices mexicanas más asechadas por la prensa azteca, debido a los pleitos que tiene con La Chilindrina y sobre las sorprendentes reacciones que tiene con los hombres de prensa, quienes no dudan en cuestionarle por su polémicas declaraciones de su fallecido esposo o sobre María Antonieta de las Nieves.

¿Florinda Meza expuso infidelidad de Chespirito?